Axel und Anouschka Renzi sind wie ein altes Ehepaar bei PBB

Bei Promi Big Brother haben Axel Schulz (57) und Anouschka Renzi (62) eine Szene geliefert, die eher an ein langjähriges Ehepaar als an zwei Kandidaten einer Realityshow erinnert. Das zeigt sich besonders am Abend, als die Boxlegende und die Schauspielerin ganz entspannt zusammen am Gartenfeuer sitzen. Dabei kommt Anouschka auf ein vermeintliches Liebesgeständnis zurück, das zuvor gefallen war, und sorgt direkt für Klarheit. "Als ich vorhin gesagt habe, 'Ich liebe dich', das war Spaß", stellt sie in der Sendung klar. Offenbar möchte sie unbedingt vermeiden, dass Axels Partnerin die vertraute Stimmung zwischen ihnen missversteht: "Nicht dass deine Freundin etwas falsch versteht, mein Süßer!" Axel nimmt die Klarstellung ganz gelassen hin. Statt romantischer Spannung entsteht zwischen den beiden vor allem eine heitere Szene, in der sie sich gegenseitig aufziehen.

Kurz darauf sorgt ein Missverständnis zwischen Axel und Anouschka für noch mehr Unterhaltung am Feuer. Der ehemalige Profiboxer will sich zunächst kurz entfernen und dabei gleich etwas Nützliches erledigen. "Ich geh' pinkeln und dann bringe ich Holz mit!", kündigt er bei "Promi Big Brother" an. Anouschka bietet ihm daraufhin ihre Unterstützung an und erklärt, sie könne ja "eine Seite" halten. Axel bezieht das Angebot allerdings prompt auf seinen Toilettengang und fragt irritiert nach: "Beim Pinkeln?" Damit bringt er die Schauspielerin und die anderen Bewohner prompt zum Lachen. Anouschka hatte natürlich nicht seinen Toilettengang gemeint, sondern wollte lediglich beim Tragen des Holzes mit anpacken. Nachdem das Missverständnis aufgeklärt ist, schickt sie Axel bestimmt los: "Mach! Abmarsch." Axel selbst findet für den heiteren Schlagabtausch einen passenden Vergleich und resümiert schmunzelnd: "Das ist wie die Muppetshow!"

Wie ausgelassen die Stimmung unter den Bewohnern ist, zeigt sich bereits am Nachmittag. Da drehte sich ein Gespräch um ungewöhnliche Möglichkeiten, mit persönlichen Gegenständen Geld zu verdienen. Anouschka erzählt von Realitystars, die etwa getragene Unterwäsche oder sogar abgeschnittene Fußnägel verkaufen. Nadja Benaissa (44) erklärte im Scherz, sie würde ihre Slips für 500 Euro anbieten. Axel setzt den Preis deutlich niedriger an und witzelt bei "Promi Big Brother": "Ich würde ihn schon für 20 verkaufen, aber Porto muss er selbst zahlen!" Auch Georgina Stumpf kennt ungewöhnliche Wünsche. So habe ein Mann sie dafür bezahlen wollen, in hochhackigen Stiefeln Glas zu zertreten. Außerdem habe sie aus finanzieller Not schon einmal eine andere Anfrage angenommen. Nach einem Besuch im Nagelstudio schickte sie einem Interessenten demnach ein Foto ihrer frisch gemachten Nägel.

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Joyn Axel Schulz und Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026