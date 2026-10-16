Bastian Baker wieder Single? Marina posiert mit neuem Mann

Ist Bastian Baker (35) etwa wieder zu haben? Der Schweizer Popsänger und seine Partnerin Marina Morena galten lange als eingespieltes Team – doch neue Aufnahmen auf Instagram der brasilianischen Modeunternehmerin sorgen jetzt für Trennungsgerüchte. Auf den Bildern aus Südamerika zeigt sich Marina bei einem schicken Abendessen und auf Partys – und zwar eng umschlungen mit einem Mann. Eine Verlinkung verrät, dass der Unbekannte Marlon Teixeira heißt und ein brasilianisches Model ist. Untermalt wurden die Bilder mit Herz-Emojis, was die ohnehin schon vertraute Wirkung der Aufnahmen nicht gerade abschwächt. Einer fehlt auf den Schnappschüssen allerdings komplett: der Schweizer Popsänger selbst. Ob zwischen Marina und dem Musiker tatsächlich Schluss ist oder in welcher Beziehung die Unternehmerin zu ihrem Begleiter steht, ist derzeit nicht bekannt. Die Gerüchteküche brodelt trotzdem kräftig.

Eine Trennung bestätigt haben weder Bastian noch Marina. Beide äußerten sich bisher nicht öffentlich zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus – entsprechende Anfragen blieben bislang unbeantwortet. Besonders ins Auge fallen die neuen Aufnahmen vor allem deshalb, weil die Unternehmerin zuvor regelmäßig innige Pärchenbilder mit dem Sänger geteilt hatte. Unter anderem präsentierten sich die beiden verliebt im gemeinsamen Strandurlaub und ließen ihre Follower ausgiebig an ihrem Glück teilhaben. Noch Anfang des Jahres sorgten vertraute Storys des Paares sogar für Spekulationen, dass eine Verlobung bevorstehen könnte. Von Hochzeitsglocken ist aktuell allerdings nichts zu hören – stattdessen wird darüber gerätselt, was aus der Romanze geworden ist.

Dass die beiden ihre Gefühle früher kaum verbargen, zeigten sie im vergangenen Jahr deutlich. Damals bezeichnete Bastian seine Partnerin im Netz als "die tollste Frau der Welt". Auch Marina machte öffentlich keinen Hehl aus ihrer Zuneigung und gratulierte dem Musiker mit den Worten: "Ich liebe @bastianbaker". Die Brasilianerin ist als Modeunternehmerin tätig und zeigt sich auf Social Media unter anderem mit den Supermodels Adriana Lima (45) und Alessandra Ambrosio (45). Trotz der früheren Liebesbekundungen halten sich Bastian und Marina derzeit mit privaten Details zu ihrer Beziehung zurück. Ein offizielles Statement zum Status quo steht also weiterhin aus – und bis dahin bleibt nur, die Bilder ganz genau zu studieren.

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Instagram / marinamorena83 Marina Morena mit Marlon Teixeira, Oktober 2026

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Getty Images Bastian Baker bei den CMA Awards 2018

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Imago Bastian Baker beim 19. Swiss Music Awards im Hallenstadion Zürich, 19.03.2026