Sex-Eskapaden im TV: Wie denkt Laurenz Peschs Mama darüber?

Laurenz Pesch (25) ist im deutschen Realityfernsehen längst kein unbeschriebenes Blatt mehr – vor allem nicht, wenn es um Vollzug vor laufender Kamera geht. Bei Ex on the Beach vergnügte sich der Blondschopf mit Gabriela Alves an sage und schreibe 16 verschiedenen Orten, bei Are You The One? wurde er anschließend mit Emma Fernlund (25) intim. Was aber sagt eigentlich seine Mutter dazu? In einer neuen Folge der RTL+-Kuppelshow wird Mama Andrea plötzlich per Video in die Villa zugeschaltet – und dabei kommt heraus, woran sie sich wirklich stört. Der ausgeprägte Sexualtrieb ihres Sohnes ist für sie offenbar deutlich weniger ein Problem als die Zigaretten, die er vor der Kamera raucht. Laurenz nimmt die Erkenntnis trocken hin: "Mama hat kein Problem damit, wenn ich hier herumknutsche im TV. Nur die Kippe ist das große Problem. Ja, ja."

Ob Andrea tatsächlich jede Szene ihres Sohnes mitverfolgt, bezweifelt der Realitystar allerdings. "Ich gucke selber nicht, was ich treibe. Ich glaube nicht, dass meine Mama alles guckt. Mir ist es eigentlich egal. Sie weiß ja, dass ich einen Dachschaden habe", erklärte er gegenüber Bild. So ganz gleichgültig scheint es ihm dann aber doch nicht zu sein: Vor jeder Ausstrahlung gibt er der Frau Mama nämlich immer genauestens Bescheid, welche Sequenzen sie besser überspringen sollte. Wichtig ist ihm dabei vor allem eines: "Sie weiß auch, wer ich im echten Leben bin und dass nicht alles so ist, wie man es im Fernsehen sieht." Für seine Enthemmtheit am Set hat Laurenz ebenfalls eine Erklärung parat. "Wenn du während der Dreharbeiten für zwei oder drei Wochen ohne Handy eingesperrt bist, drehst du irgendwann am Rad. Du trinkst auch die ganze Zeit Alkohol", so der Realitystar.

Neben den wilden Geschichten offenbarte die Videoschalte in die Villa allerdings auch eine sehr emotionale Seite des sonst so taffen Kandidaten. Als sich Andrea, die beruflich als selbstständige Floristin arbeitet, im Video als seine Mutter zu erkennen gab, brachen sofort alle Dämme und dem Realitystar schossen die Tränen in die Augen. "Ich werde eine Heulsuse, wenn es um meine Mama geht", gab er zu. Wenn Laurenz am 17. Oktober 2026 bei Fame Fighting in Essen gegen Luigi Birofio (27) in den Ring steigt, wird seine Mutter übrigens nicht unter den Zuschauern sein. "Ich will ihr das nicht antun, da sie ohnehin zu stark mitfiebert und dann nur schlecht schlafen kann", begründete Laurenz im Interview das Fernbleiben seiner Mutter.

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Dezember 2025

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RTL / Daniel Alvarez Laurenz Pesch, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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