Joe Burrow und Olivia Ponton gemeinsam in Miami gesichtet

Am Sonntagabend wurden Joe Burrow (28) und Olivia Ponton (22) gemeinsam in Miami gesichtet. Anlass war das glamouröse Formel-1-Wochenende rund um den Grand Prix, bei dem zahlreiche Prominente anwesend waren. Beobachter bemerkten, wie die beiden aus demselben Sprinter-Van ausstiegen – allerdings mit großem Sicherheitsabstand zueinander. In einem Video auf X ist zu sehen, dass die beiden nicht allein unterwegs waren, sondern mit mehreren Begleitpersonen eintrafen. Olivia stieg als Erste aus und verschwand schnell ins Veranstaltungsgebäude. Joe ließ erst weitere Begleiter aussteigen und folgte dann wenige Sekunden später.

Im Dezember waren die beiden laut People erstmals miteinander in Verbindung gebracht worden, nachdem ein Einbruch in Joes Anwesen in Ohio unfreiwillig publik geworden war. Olivia war zu diesem Zeitpunkt laut Polizeibericht als Einzige im Haus und schlug Alarm, als sie das Chaos entdeckte. Sie informierte zuerst ihre Mutter, die den Notruf wählte, und meldete sich schließlich auch selbst telefonisch: "Jemand ist in mein Haus eingebrochen. Es ist ein totales Durcheinander." Joe, der damals wegen eines Footballspiels in Dallas unterwegs war, wandte sich wenig später in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit und zeigte sich betroffen über den Angriff auf seine Privatsphäre.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Insider gegenüber dem Magazin People berichtet, dass Olivia, die durch TikTok und als Model für Sports Illustrated bekannt wurde, und Joe sich seit dem frühen Herbst "ganz zwanglos" daten. Die beiden geben in der Öffentlichkeit bisher wenig preis, was ihre Zweisamkeit betrifft – so auch in Miami, wo sie zwar gemeinsam unterwegs waren, aber Wert darauf legten, nicht zusammen abgelichtet zu werden. Fans dürfen gespannt sein, ob sich die Turteltäubchen bald gemeinsam vor die Kameras trauen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Burrow, Quarterback der Cincinnati Bengals

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Ponton, Model und Influencerin, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige