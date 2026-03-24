Uschi Glas will Collien Fernandes bei TV-Dreh in Arm nehmen

Angesichts der aktuell bestehenden Vorwürfe seitens Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) solidarisieren sich viele deutsche Promis mit der Schauspielerin. So auch ihre Kollegin Uschi Glas (82). Sie dreht in wenigen Tagen eine neue Episode Das Traumschiff zusammen mit Collien. Gegenüber Bild erklärt die Filmikone, dass sie ihrem Co-Star unbedingt Kraft schenken wolle: "Ich werde sie als Erstes in den Arm nehmen. Darauf freue ich mich sehr." Für Collien findet Uschi nur warme Worte: Sie scheint ihr eine besondere Kollegin zu sein. "Collien ist eine aufgeweckte, tolle junge Frau. Was ihr offenbar passiert ist, macht mich sprachlos. Der reinste Albtraum", betont sie.

Vergangene Woche wurde durch einen Bericht des Spiegels bekannt, dass Collien Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet haben soll. Hintergrund ist unter anderem die angebliche Verbreitung sogenannter Deepfakes – also per KI erstellte Fotos und Videos mit pornografischem Inhalt. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Anzeige meldeten sich Christians Anwälte zu Wort. "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt, gegen den Spiegel rechtliche Schritte einzuleiten. Es handelt sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet", hieß es in einem Statement gegenüber dem Presseportal. Nach wie vor gilt für Christian die Unschuldsvermutung.

Derweil reagierte die Öffentlichkeit zahlreich auf die Anschuldigungen. Unter anderem stärkte die ehemalige Boxerin Regina Halmich (49) Collien den Rücken. Gegenüber RTL erklärte sie: "Wenn der Tatverdacht stimmt, wovon ich zu 100 Prozent ausgehe, dann muss ich sagen, dass das einfach nur widerlich und krank ist." Für Regina sei die Erkenntnis, dass "der größte Feind im eigenen Bett liegt", besonders schlimm. Die Sportlerin glaube, so etwas könne einen für den Rest seines Lebens verfolgen. Cathy Hummels (38) formulierte in einem Interview mit dem Sender ebenfalls unterstützende Worte: "Ich solidarisiere mich von Herzen mit Collien Fernandes. Was sie erlebt hat, ist erschütternd und leider kein Einzelfall."

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Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film, Imago / Horst Galuschka Collage: Uschi Glas und Collien Fernandes

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Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes, Juni 2019

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