Nach Krebskampf: William Shatner und Tochter starten Podcast

William Shatner (95) und seine Tochter Melanie Shatner Gretsch haben in einem exklusiven Interview mit dem Magazin People eine bewegende Geschichte enthüllt: Vater und Tochter kämpften zur gleichen Zeit gegen Krebs im Stadium vier – und stützten sich dabei gegenseitig durch eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Melanie erkrankte im Sommer 2022 an HER2-positivem Brustkrebs mit Metastasen in den Lymphknoten, während der 95-jährige Schauspieler kurz darauf im Juni 2023 mit einem malignen Melanom diagnostiziert wurde, das sich bereits auf Lunge und Gehirn ausgebreitet hatte. Nun blicken beide auf ihre überstandenen Erkrankungen zurück und starten gemeinsam ihren wöchentlichen Podcast "No Time but Now", der am 29. Juli an den Start geht.

Ende 2024 wurden sowohl William als auch Melanie für krebsfrei erklärt. Melanie durchlief mehrere Chemotherapie-Zyklen mit HER2-gezielten Therapien, eine doppelte Mastektomie und 30 Bestrahlungen. William unterzog sich einer Operation zur Entfernung des Tumors an seiner Wange sowie einer zweijährigen Immuntherapie gegen den Krebs in Lunge und Gehirn. In ihrem neuen Podcast sprechen die beiden mit Gesundheitsexperten und anderen Überlebenden über Themen wie Gesundheit, Hoffnung und die Kraft der Familie. "Es hat mein Leben verändert. Ich habe keine so große Angst mehr, und es gibt so viel Freiheit und Freude", sagt Melanie über das Überstehen der Erkrankung.

Die enge Bindung zwischen Vater und Tochter zeigte sich besonders in den dunkelsten Momenten ihrer Krankheiten. Als Melanie mitten in der Nacht während ihrer Chemotherapie in Panik geriet und ihren Vater anrief, stand William keine Viertelstunde später in ihrer Einfahrt. "Er gab mir das, was ich seit meiner Kindheit eine 'Daddy-Bär-Umarmung' nenne", erinnert sie sich. "Er sagte: 'Das wird nur ein kurzer Abschnitt in deinem Leben sein. Du wirst da durchkommen, und es wird nur noch eine Erinnerung sein.'" Auch finanziell ließ William seine Tochter nicht im Stich – als sie sich Sorgen um die enormen Behandlungskosten machte, erwiderte er schlicht: "Ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst. Schick mir einfach die Rechnungen." William ist neben Melanie auch Vater der beiden älteren Töchter Leslie und Lisabeth, die er mit seiner verstorbenen Ex-Frau, der Schauspielerin Gloria Rand, bekommen hat. Gemeinsam mit seinen fünf Enkeln und zwei Urenkeln trifft sich die Familie inzwischen regelmäßig sonntags zum Abendessen. "Er ist wirklich das Familienoberhaupt. Wir nennen ihn 'den großen Häuptling'", sagt Melanie.

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Instagram / williamshatner William Shatner, April 2026

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Imago William Shatner mit Tochter Melanie, Ende der 1970er-Jahre

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Getty Images William Shatner bei den 52nd Annual Saturn Awards in Universal City, Kalifornien, Februar 2025