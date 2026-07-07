William Shatner reflektiert seine Vergangenheit mit Krebs

Mit 95 Jahren blickt William Shatner (95), der nun wieder fest im Sattel sitzt, auf eine der wohl schwierigsten Phasen seines Lebens zurück: Vor drei Jahren wurde bei dem Schauspieler, bekannt als Captain Kirk an der Seite von Leonard Nimoy (†83) aus der Kultserie Star Trek, ein Melanom im vierten Stadium diagnostiziert. Was die Situation noch dramatischer machte: Zur gleichen Zeit erhielt seine Tochter Melanie die Diagnose Brustkrebs im vierten Stadium. Dank moderner Medizin konnten beide die Krankheit besiegen – und den Erfahrungen aus dieser Zeit haben sie nun sogar einen gemeinsamen Podcast gewidmet. In "No Time to Die" reden Vater und Tochter offen über ihre Krebserfahrungen und darüber, was das Leben danach für sie bedeutet.

Gegenüber TVLine erklärte William, wie sehr die Diagnose seinen Blick auf das Leben verändert hat: "Nachdem mir gesagt wurde, dass ich in ein paar Monaten sterben könnte, schärfte das meinen Blick auf meine Familie und die Frage: Was willst du mit den verbleibenden Jahren anfangen?" Seine größte Angst sei dabei nicht der Tod selbst, sondern das Sterben mit unbeantworteten Fragen. "Je älter ich werde, desto mehr fürchte ich mich davor, mit einer Frage im Kopf zu sterben, wie: 'Was ist eigentlich mit…' – und dann habe ich keine Chance mehr, es bei ChatGPT nachzuschlagen!", resümierte der Schauspieler, der sich künftig der Musik widmen möchte, augenzwinkernd. Mit der gleichen Selbstironie beschrieb er seinen aktuellen Gemütszustand: "Ich spüre, dass die Blätter ein wenig gelb werden und vom Baum fallen. Aber OK, Chlorophyll wird sie erneuern! Das ist meine Einstellung."

In einem Gespräch mit dem Magazin Hello! sprach William außerdem über seine Motivation, gesund zu bleiben – und diese liegt vor allem in seiner Familie und seinen Hunden begründet. "Ich will nicht sterben. Das ist meine Motivation", betonte er nüchtern. "Ich habe Menschen, die ich liebe – meine Familie, meine Hunde." Über seine Hunde verriet er, dass er stets darauf achte, mindestens zwei Tiere zu halten, damit sie sich nicht einsam fühlen. Mit einer Prise Humor fügte der Schauspieler, der bereits seit 1966 im Business ist, hinzu, er denke manchmal mit Traurigkeit daran, dass einer von ihnen vor dem anderen sterben werde – und sei ein wenig froh, wenn er selbst zuerst gehen sollte, damit er den Verlust nicht miterleben müsse.

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Getty Images William Shatner, Hollywoodstar

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United Archives GmbH / ActionPress William Shatner und Leonard Nimoy in "Star Trek V - Am Rande des Universums"

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Getty Images William Shatner im Juli 2022