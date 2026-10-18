Dionne Warwick sagt Auftritt wegen starker Schmerzen ab

Für Dionne Warwick (85) sollte der Sonntagabend, der 11. Oktober 2026, ein besonderer werden: Die Musikikone war für einen Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall angekündigt. In der Zankel Hall sollte die Benefizshow "Deborah Silver & Fabulous Friends: Voices for ALS" stattfinden, die Spenden für die Erforschung der Nervenkrankheit ALS sammeln und auf die Erkrankung aufmerksam machen sollte. Doch wie Page Six berichtet, musste die Sängerin kurzfristig absagen. Der Grund sind starke Schmerzen im Bein und Fuß, die es ihr derzeit unmöglich machen, zu stehen oder zu gehen. Statt auf der Bühne zu stehen, muss sich die Künstlerin nun auf ihre Erholung konzentrieren. Für die Veranstalter kam die Absage nur wenige Stunden vor Beginn des Benefizkonzerts.

In einem Statement erklärte Dionne ihren Fans persönlich, warum sie nicht auftreten konnte. "Es tut mir leid, dass ich den Auftritt absagen musste und euch nicht alle in der Carnegie Hall sehen kann. Mein Bein und mein Fuß erlauben es mir momentan nicht, zu stehen oder zu gehen", sagte sie laut Page Six. Die sechsfache Grammy-Preisträgerin betonte, dass ihr die Absage nicht leichtgefallen sei. "Wegen der Schmerzen konnte ich dieses Mal einfach nichts anderes tun, als meinen Auftritt abzusagen und mich auf Ruhe und meine Genesung zu konzentrieren." Gleichzeitig bat sie ihr Publikum um Verständnis. Damit keine falschen Schlüsse gezogen werden, stellte sie ausdrücklich klar, dass "nur die Schmerzen und die Unfähigkeit, zu stehen oder zu gehen, der Grund für meine Abwesenheit sind".

Gesundheitliche Probleme sind für Dionne nicht neu. 2015 hatte sie einen Unfall im Badezimmer; im September 2025 musste sie sich einer Notoperation am Bein unterziehen. Damals meldete sich die Sängerin selbst zu Wort, um ihre besorgten Fans zu beruhigen. Ihr gehe es "gut", versicherte sie und bat darum, sich "keine Sorgen zu machen". Ob ihre aktuellen Beschwerden mit dem damaligen Eingriff zusammenhängen, ist nicht bekannt. Auch dazu, wie lange ihre Genesung dauern könnte und wann sie wieder auf der Bühne stehen wird, hat sich die Musikerin bislang nicht geäußert. Mit sechs Grammys und einer jahrzehntelangen Karriere zählt Dionne zu den prägenden Stimmen der Popmusik. Die Benefizshow in der Carnegie Hall fand schließlich ohne sie statt.

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Getty Images Dionne Warwick, Sängerin

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Getty Images Dionne Warwick, Cousine von Whitney Houston

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Getty Images Dionne Warwick, Cousine von Whitney Houston