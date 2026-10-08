Hailey Bieber und Kendall Jenner genießen Sushi-Dinnerdate

Kendall Jenner (30) und Hailey Bieber (29) haben sich eine gemeinsame Auszeit gegönnt: Am Dienstagabend zog es die beiden Models zum Dinner nach West Hollywood. Dort kehrten die langjährigen Freundinnen im Sushi Park ein, einem Restaurant, das regelmäßig von Prominenten besucht wird. Beim Verlassen des Lokals wurden die beiden von Fotografen abgelichtet – das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen. Modisch setzten Kendall und Hailey dabei auf lässige Looks ganz in Dunkel: Kendall kombinierte ein dunkles Oberteil mit schwarzen Ballerinas und setzte damit auf ein schlichtes Outfit. Hailey trug hingegen ein schwarzes Tanktop sowie eine ebenfalls schwarze Hose. Dazu wählte die Unternehmerin Flip-Flops mit Absatz. Mit ihrem Restaurantbesuch knüpften die beiden offenbar direkt an ihre gemeinsame Zeit in Frankreich an: Nur wenige Tage zuvor hatten Kendall und Hailey noch die Pariser Fashion Week besucht und dort mehrere Termine rund um die Modewoche wahrgenommen.

In der Woche zuvor waren Kendall und Hailey noch in der französischen Hauptstadt unterwegs. Die Fashion Week lockt traditionell Models, Designer und Stars aus aller Welt nach Paris – und auch die beiden Freundinnen ließen sich das Modehighlight nicht entgehen. Für Schlagzeilen sorgte Kendall dort allerdings nicht nur mit ihren Looks. Bei einem abendlichen Ausflug zeigte sich das Model nämlich auffällig vertraut mit Jacob Elordi (29). Die beiden hielten Händchen, liefen dicht nebeneinander her und wirkten während ihres gemeinsamen Weges sehr innig. Ob hinter dem Auftritt mehr steckt, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch Hailey verbrachte in Paris nicht jeden Abend allein oder ausschließlich mit ihrer langjährigen Freundin. Das Model nutzte seinen Aufenthalt ebenfalls für ein Dinner mit einer prominenten Bekanntschaft. Nach den ereignisreichen Tagen in Frankreich führte der nächste gemeinsame Abend Kendall und Hailey nun zurück in den bekannten Promihotspot in West Hollywood.

Für Hailey war es übrigens nicht der erste Sushi-Abend, der in den letzten Wochen für Gesprächsstoff sorgte. Vor rund fünf Wochen wurde sie zusammen mit Justin Bieber (32) bei einem seltenen Dinnerdate in einem Sushi-Restaurant in Beverly Hills gesichtet, wie unter anderem Daily Mail berichtete. Das Treffen kam nur wenige Tage nach der Hochzeit von Finneas O'Connell und Claudia Sulewski, bei der Fotos die beiden in ein offenbar lebhaftes Gespräch vertieft zeigten. Hailey gestikulierte auffällig und entfernte sich kurz darauf von Justin. Ob es tatsächlich Zoff gab, blieb allerdings offen. Aus dem Umfeld des Paares hieß es damals jedoch, man solle den Moment nicht überbewerten. "Hailey zankt sich ständig mit Justin, daher war ein Hochzeitsstreit, falls es überhaupt einen gab, wahrscheinlich nur ein kleiner, kurzer Ausbruch", sagte ein Vertrauter gegenüber dem Newsportal. An ihrer Beziehung ändere das nichts, die beiden seien "wahnsinnig verliebt". Beim Sushidate wirkten sie wenig später jedenfalls wieder entspannt. Und während Hailey damals ebenfalls auf ein schwarzes Oberteil setzte, zeigte sich Justin in einem weißen T-Shirt.

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Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber, März 2025

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026

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Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles