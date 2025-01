Kendall Jenners Ex Blake Griffin ist laut Insider verlobt

Blake Griffin (35) soll sich laut einem Insider-Bericht des Magazins Us Weekly mit der Designerin Francesca Aiello verlobt haben. Der ehemalige NBA-Spieler habe seiner Partnerin rund um die Feiertage einen Antrag gemacht. Das Paar halte die frohe Nachricht bisher weitgehend privat – was zu Blakes Wunsch passt, sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Francesca heizte die Gerüchte jedoch selbst an, indem sie im Netz einen auffälligen Ring an ihrer linken Hand präsentierte. Dies blieb bei ihren Followern nicht unbemerkt. Auch zahlreiche prominente Freunde, darunter April Love Geary (30) und Keleigh Teller (32), gratulierten bereits in den Kommentaren.

Interessanterweise meldete sich auch Supermodel Kendall Jenner (29) zu Wort, die von 2017 bis Anfang 2018 mit Blake liiert war. Mit einer Reihe von Emojis – unter anderem einem Herz und einem verträumten Gesicht – zeigte sie mit ihrem Kommentar ihre Billigung von Francescas Instagram-Post. Die Beziehung zwischen Blake und Francesca begann ursprünglich im Juni 2018, endete aber kurze Zeit später. Doch das Schicksal führte sie wieder zusammen, als sie sich im Sommer 2023 erneut näherkamen. Seitdem gelten die beiden als unzertrennlich. Der 35-Jährige hat aus einer früheren Beziehung mit Brynn Cameron zwei Kinder und scheint nach seiner NBA-Karriere privat wie beruflich neue Wege zu gehen.

Neben seinem turbulenten Privatleben hat Blake auch beruflich einiges vorzuweisen: 2009 wurde er beim Draft von den Los Angeles Clippers an erster Stelle ausgewählt und machte sich durch atemberaubende Dunks und Erfolge einen Namen. Im April 2024 erklärte er seinen offiziellen Rücktritt aus der NBA. Trotz seiner Errungenschaften auf dem Spielfeld legte er großen Wert auf Bescheidenheit: "Ich bin für jeden einzelnen Moment dankbar – nicht nur für die guten: die Siege, die Auszeichnungen, die Dunks und die unvergesslichen Zeiten mit Familie, Freunden, Fans, Teamkollegen und Trainern", schrieb er damals in seinem Abschiedsstatement auf Social Media. Auch abseits des Sports bleibt sein Leben spannend: Blake hat nämlich eine Produktionsfirma namens Mortal Media gegründet.

Instagram / francescaaiello Francesca Aiello im Januar 2025

Getty Images Blake Griffin im Dezember 2022

