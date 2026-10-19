König Charles plant einen Sumpf nahe Andrews neuem Zuhause

König Charles III. (77) darf auf seinem Anwesen Sandringham in Norfolk ein neues Feuchtgebiet anlegen lassen. Die Genehmigung für das Naturschutzprojekt erteilte der Rat von King's Lynn and West Norfolk, wie Hello! Magazine berichtet. Pikant ist dabei vor allem die Lage: Die Fläche, auf der der Sumpf entstehen soll, liegt ganz in der Nähe der Marsh Farm, die seit Anfang 2026 das neue Zuhause des Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) ist. Für den Bruder des Königs hat das Vorhaben damit einen durchaus skurrilen Nebeneffekt – unweit seiner Haustür soll das Gelände künftig deutlich nasser und schlammiger werden.

Das Gelände war in früheren Zeiten Marschland und soll nun mithilfe mehrerer kleiner Dämme, sogenannter Bunds, wieder mehr Wasser speichern. So soll sich die Fläche Schritt für Schritt erneut in ein Moor- beziehungsweise Sumpfgebiet verwandeln. Losgehen können die Arbeiten, sobald auch die Naturschutzbehörde Natural England ihr Einverständnis gegeben hat. Ein konkreter Termin für den Beginn ist bislang nicht bekannt. Auf dem wiedervernässten Areal soll später eine Rinderherde aus British Whites grasen, die Charles dort bereits angesiedelt hat.

Was Andrew von den Plänen seines älteren Bruders hält, ist bislang nicht bekannt. Dass der 66-Jährige überhaupt neuerdings in Norfolk lebt, hat einen ernsten Hintergrund: Er war zuvor aufgefordert worden, die Royal Lodge in Windsor zu verlassen. Auch seine Titel musste der Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) abgeben. Auslöser waren die anhaltenden Fragen rund um seine Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Andrew hat stets bestritten, in diesem Zusammenhang etwas Unrechtes getan zu haben.

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Getty Images König Charles, britischer Monarch

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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