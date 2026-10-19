Papst Leo bei erstem Auftritt nach Klinik jubelnd empfangen

Papst Leo XIV. (71) ist nach seiner Lungenoperation in den Vatikan zurückgekehrt und hat sich erstmals wieder öffentlich gezeigt. Nur fünf Tage nach dem Eingriff trat der 71-Jährige am Sonntag ans Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen Palast, um das Angelus-Gebet zu sprechen. Auf dem Petersplatz im Vatikan hatten sich laut Tagesschau rund 15.000 Gläubige versammelt, die den Papst mit lautem Jubel empfingen. Bereits am Samstag war Leo überraschend aus der römischen Gemelli-Klinik entlassen worden und in den Vatikan zurückgekehrt. Der Papst hatte sich am Dienstag einer schweren Operation unterziehen müssen. Dabei entfernten die Ärzte den unteren Lappen seines rechten Lungenflügels. In dem Gewebe hatte sich ein bösartiger Tumor befunden. Entsprechend groß war die Sorge vieler Gläubiger um den Gesundheitszustand des 71-Jährigen gewesen. Umso größer war die Erleichterung, als er sich nun wieder am Fenster zeigte und den Menschen auf dem Platz zuwinkte.

In seinen Worten an die Menge bedankte sich Leo vor allem bei seinen Unterstützern: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die in den vergangenen Tagen für mich gebetet haben." Den jubelnden Menschen auf dem Petersplatz rief er außerdem zu: "Ich habe eure Unterstützung wirklich gespürt, vielen Dank!" Ausdrücklich dankte das Kirchenoberhaupt auch den Ärzten, den Pflegekräften und allen weiteren Mitarbeitenden der Gemelli-Klinik, die ihn während seines Aufenthalts betreut hatten. Zugleich bekundete er seine Verbundenheit mit anderen Menschen, die mit einer schweren Erkrankung leben. "Danke für die Unterstützung, ich habe mich denjenigen nahe gefühlt, die diese Krankheit durchmachen", betonte er bei dem Auftritt. Der Papst kündigte zudem an, seine Aufgaben nach und nach wieder übernehmen zu wollen: "Sobald die heikle Phase überwunden ist, werde ich meine Aktivitäten schrittweise wieder aufnehmen, wie immer mit der Hilfe Gottes und eurer Gebete."

Vor der Entlassung aus dem Krankenhaus hatten die Ärzte Papst Leo XIV. noch einmal gründlich untersucht. Sein Brustkorb wurde geröntgt, zudem analysierte das medizinische Team sein Blut. Erst danach gaben die Ärzte grünes Licht. Operateur Stefano Margaritora rechnet damit, dass Leo in etwa zehn Tagen vollständig genesen sein könnte. Aus medizinischer Sicht spreche derzeit auch nichts gegen die geplante Südamerikareise des Kirchenoberhaupts. Damit könnte der Papst wie vorgesehen vom 6. bis 17. November Uruguay, Argentinien und Peru besuchen. Ob die Reise tatsächlich stattfindet, dürfte vom weiteren Verlauf seiner Genesung abhängen. Eine Woche vor seinem aktuellen Auftritt hatte er beim Angelus-Gebet angekündigt, dass ein Knoten aus seiner Lunge entfernt werden müsse.

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Getty Images Papst Leo XIV. grüßt die Gläubigen beim Angelus aus dem Apostolischen Palast, einen Tag nach seiner Rückkehr in den Vatikan

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Getty Images Papst Leo XIV. spricht das Angelus-Gebet auf dem Petersplatz nach seiner Rückkehr in den Vatikan nach einer Lungen-OP

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Getty Images Papst Leo XIV verabschiedet sich von seinem Chirurgen Stefano Margaritora vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom am 17. Oktober 2026

Findet ihr, Papst Leo sollte seine Aufgaben jetzt schrittweise wieder aufnehmen? Ja, in kleinen Schritten und nur, wenn die Ärzte grünes Licht geben. Nein, erst einmal sollte seine vollständige Genesung an erster Stelle stehen. Ergebnis anzeigen