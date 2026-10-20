Ina Kina zeigt sich mit ihrem Freund auf dem roten Teppich

Ina Kina hat ihren Freund mit auf den roten Teppich gebracht: Bei Fame Fighting 4 zeigte sich der Realitystar gemeinsam mit ihrem Partner vor den Kameras. Auf Instagram hat sie nun ein Video geteilt, das einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gewährt: Darin laufen die beiden Hand in Hand über den Teppich und posieren Seite an Seite für die Fotografen. Die Aufnahmen ergänzt die Influencerin online nur mit wenigen Worten – dafür aber mit viel Gefühl. "Meine liebste Plus-eins", kommentiert sie den gemeinsamen Auftritt und setzt ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Ihre neue Beziehung hatte die Social-Media-Bekanntheit, die wenige Wochen lang auch mit ihrem Reality-Kollegen Marc-Robin Wenz liiert war, bereits Ende Juli öffentlich gemacht. Seitdem hat sie allerdings keine Informationen über ihren Freund preisgegeben. Wer der Mann ist, was er beruflich macht und wie die beiden sich kennengelernt haben – all das behält Ina bislang für sich. Auch in dem neuen Clip von "Fame Fighting 4" steht allein der gemeinsame Auftritt im Mittelpunkt. Der Gang über den roten Teppich, bei dem sie Händchen halten, zählt somit zu den wenigen Momenten, die die Reality-TV-Bekanntheit überhaupt mit ihren Followern teilt. Ihre Fans bekommen also nur häppchenweise zu sehen, wie es in Inas Liebesleben so zugeht.

Einen ersten echten Pärchenschnappschuss hatte Ina vor rund elf Wochen veröffentlicht. Auf dem Spiegelselfie saß sie auf einem Tisch, während ihr Freund daneben auf einem Stuhl Platz genommen hatte. Seine Hand lag dabei auf ihrem Oberschenkel. Sein Gesicht konnte man auf der Aufnahme allerdings nur zum Teil erkennen – und auch seinen Namen ließ die Influencerin damals unerwähnt. Trotzdem wirkten die beiden auf dem Bild vertraut: Ihr Partner blickte Ina auf dem Foto liebevoll an. "Er ist der Eine", schwärmte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin unter dem Post. Schon damals verzichtete sie auf große Erklärungen und ließ stattdessen die Aufnahme für sich sprechen.

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Instagram / ina.kina Ina Kina mit ihrem neuen Freund

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Screenshot Realitystar Ina Kina postet ein Video von sich und ihrem neuen Freund.

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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