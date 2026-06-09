Nach Marc-Robins Trennung von Ina: Ex Alessa mischt sich ein

Für Marc-Robin Wenz nehmen die Liebesdramen offenbar kein Ende. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine noch junge Beziehung mit Ina Kina bereits wieder Geschichte ist. Doch damit nicht genug: Nun meldet sich auch seine Ex-Freundin Alessandra Wichert (29) auf Instagram zu Wort und widerspricht öffentlich einer Darstellung des Realitystars. Während Marc-Robin zuletzt behauptet hatte, Alessa habe sich bei Fame Fighting überraschend neben ihn gesetzt, schildert die Influencerin die Situation ganz anders. Tatsächlich sei es Marc-Robin gewesen, der plötzlich auf ihrem Platz gesessen habe: "Da es eh der letzte Kampf war, meinte ich dann zu seinem Freund: 'Rutscht mal bitte zwei Stühle rüber.' [...] That's it. It's not that deep." Doch das ist nicht alles – darüber hinaus erhebt sie brisante Vorwürfe gegen ihren Ex.

In ihrer Story deutet Alessa an, dass Marc-Robin noch während seiner Beziehung mit Ina versucht habe, sie zurückzugewinnen. Außerdem behauptet sie, dass die mysteriösen Blumensträuße und Geschenke, die sie vor einigen Monaten regelmäßig erhalten hatte, tatsächlich von ihm stammten – obwohl er dies öffentlich abgestritten habe. Entsprechend enttäuscht zeigt sich die Love Island-Bekanntheit über die Darstellung ihres Ex-Freundes: "Er stellt mich hin, als hätte ich ihn wie Dreck behandelt, als wäre ich der schlimmste Mensch auf der Welt. Warum kämpfst du aber im Privaten dann um den Menschen?"

Laut Alessa eskalierte der Streit zwischen den beiden sogar so weit, dass Anwälte eingeschaltet wurden. Sie habe Marc-Robin eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen, woraufhin dieser ihr mit einem Gerichtsverfahren gedroht und verlangt haben soll, dass sie seine Anwaltskosten übernehme. Für die Reality-TV-Bekanntheit ist das ein absolutes No-Go: "Das ist respektloses Verhalten auf höchstem Level. Mir gegenüber und genauso deiner Ex-Freundin gegenüber", wettert sie. Abschließend macht Alessa deutlich, dass sie mit ihrem Ex endgültig abgeschlossen habe und künftig keinen Kontakt mehr zu ihm wünsche.

Wenig später meldet sich jedoch auch Marc-Robin selbst zu Wort und weist die Vorwürfe zurück. Seiner Darstellung nach habe Alessa zunächst einen Anwalt eingeschaltet und von ihm verlangt, ein Dokument zu unterschreiben. Deshalb habe auch er rechtliche Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Die genannten Anwaltskosten seien zudem deutlich niedriger als dargestellt. Darüber hinaus betont der Temptation Island-Star, dass er sich eine friedliche Lösung gewünscht habe: "Ich will doch ganze Zeit Frieden. Ich hab drum gebettelt sogar. Es ist absolut nicht meine Schuld, dass alles so eklig ist, wie es ist und keiner versteht, wieso überhaupt. [...] Das ist so krankhaftes Trotzverhalten wegen nichts aber na ja."

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Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Mai 2026

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

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