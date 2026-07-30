Ina Kina teilt erstes Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund

Ina Kina lässt ihre Fans gerade ganz nah an ihrem Liebesglück teilhaben: Die Reality-TV-Bekanntheit hat jetzt auf Instagram das erste richtige Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund gepostet. Auf der Aufnahme sitzt Ina lässig auf einem Tisch und hält ihr Handy für ein Spiegel-Selfie in die Höhe. Direkt neben ihr sitzt ihr Partner auf einem Stuhl, schaut sie verliebt an und legt seine Hand auf ihren Oberschenkel. Zu dem intimen Schnappschuss schreibt die Influencerin ein weißes Herz-Emoji und die deutlichen Worte: "Er ist der Eine." Das Gesicht des Unbekannten bleibt jedoch teilweise verdeckt, und auch seinen Namen verrät Ina ihren Followern weiterhin nicht.

Auf dem Foto ist klar zu erkennen, wie vertraut die beiden miteinander wirken. Während Ina in die Kamera blickt, scheint sich ihr Freund ganz auf sie zu konzentrieren – die Hand auf ihrem Bein unterstreicht die Nähe des Paares. Mit der Mischung aus romantischer Botschaft und bewusst gewahrter Anonymität sorgt die TV-Bekanntheit für Gesprächsstoff in ihrer Community. In den Kommentaren häufen sich Glückwünsche und neugierige Nachfragen, doch bisher gibt die Brünette lediglich preis, dass sie sich bei diesem Mann offenbar sicher fühlt. Die Bildgestaltung mit Spiegel und leicht verdecktem Gesicht wirkt wie ein Kompromiss: Ina teilt ihr privates Glück, ohne ihren Partner komplett in die Öffentlichkeit zu ziehen.

Schon vor wenigen Tagen hatte Ina ihren neuen Partner an ihrer Seite gezeigt und damit nach der Trennung von Marc-Robin Wenz klargemacht, dass sie emotional wieder angekommen ist. In einem romantischen Clip präsentierte sie erst kürzlich, wie sie auf ihren Freund zuläuft, von ihm hochgehoben und voller Zärtlichkeit geküsst wird – ein Moment, den sie öffentlich mit ihrer Community teilte. Dass sie jetzt zusätzlich ein ruhigeres, intimeres Pärchenfoto postet, zeigt eine andere Seite der Beziehung: weg von der großen Geste, hin zu einem vertrauten Alltagsmoment vor dem Spiegel. Für ihre Fans entsteht so nach und nach ein persönlicher Einblick in ihr neues Liebesleben, den Ina in ihrem eigenen Tempo erweitert.

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Instagram / ina.kina Ina Kina mit ihrem neuen Freund

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Instagram / ina.kina Ina Kina und ihr neuer Partner, Juli 2026

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Instagram / ina.kina Ina Kina, Reality-TV-Sternchen