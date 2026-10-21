TV-Fauxpas: Dianas Bruder Charles fing versehentlich Feuer

Ein Hochzeitsgruß, der buchstäblich in Flammen aufging: Charles Spencer (62) erinnert sich in seinem Buch "Swan Song: Diana, meine Schwester" an einen brenzligen Zwischenfall rund um die Vermählung seiner Schwester Prinzessin Diana mit dem damaligen Prinzen Charles. Der Bruder der Braut sollte in der sommerlichen Abenddämmerung vor einer festlich gestimmten Menschenmenge ein Feuer entzünden und dem Brautpaar vor laufenden Kameras alles Gute wünschen. Unmittelbar vor der Liveübertragung wurde Benzin über die Holzscheite gegossen, damit die Flammen besonders kräftig loderten. Dabei gelangten unbemerkt einige Spritzer auf den rechten Ärmel seines Pullovers. Zunächst hielt Charles seine kurze Ansprache wie geplant. Doch als er sich anschließend zum Anzünden des Feuers nach vorn beugte, stand plötzlich auch sein Arm in Flammen. Glücklicherweise erlosch das Feuer auf seinem Pullover nach wenigen Augenblicken von selbst.

Die Zuschauer reagierten darauf allerdings ganz anders als erwartet: Statt in Panik zu verfallen, jubelten sie lautstark, als der Ärmel des Redners Feuer fing. Offenbar hielten die Anwesenden den gefährlichen Moment für einen bewusst eingeplanten Teil der pyrotechnischen Darbietung. "Die Menge jauchzte auf, als kurz Flammen über meinen Arm tanzten, die jedoch sogleich erstarben", schildert Charles die Szene in "Swan Song: Diana, meine Schwester". Damit war das Missgeschick aber noch nicht ausgestanden. Auf dem Weg zu dem Auto, das ihn zum nächsten Zug nach London bringen sollte, rutschte der Bruder der Braut mitten auf dem Feld auf einem Kuhfladen aus und landete unsanft auf dem Rücken. Auch dieser unfreiwillige Sturz sorgte nach seiner Schilderung nicht für besorgte Gesichter. Vielmehr habe das Publikum erneut begeistert reagiert, weil es wohl auch die Slapstickeinlage für einen Teil der Show hielt.

In seinem Buch verarbeitet Charles neben dieser kuriosen Anekdote noch zahlreiche weitere sehr persönliche Erinnerungen an seine 1997 verstorbene Schwester und an das Leben der Familie. Unter anderem blickt er auf Dianas Beerdigung im September 1997 zurück und erinnert sich an die anschließende Zugfahrt von London zum Familiensitz der Spencers, Althorp, wo die Prinzessin ihre letzte Ruhestätte fand. Besonders ausführlich kommt der Autor dabei auf seinen Neffen Prinz Harry (42) zu sprechen, der damals erst zwölf Jahre alt war. Nach seiner Darstellung fehlte es dem Jungen während dieser Fahrt nach dem Tod seiner Mutter an angemessener Fürsorge und Geborgenheit. Mit seinen Erinnerungen richtet der Autor den Blick damit nicht nur auf öffentlich bekannte Momente, sondern auch auf das Erleben der Familie hinter den Kulissen.

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024

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Getty Images Charles Spencer und Prinz Harry im Juli 2021

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Gerry Penny/AFP/Getty Images Charles Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles während Prinzessin Dianas Trauerfeier