Dieses Feedback bekommt Kevin Schäfer für seinen Podcast

Seit wenigen Wochen ist Kevin Schäfer mit einem eigenen Format am Start: In "Reality Detektiv Kevin Schäfer - dem Gossip auf der Spur" nimmt der Realitystar den Klatsch und Tratsch der Branche unter die Lupe. Wie die ersten Folgen bei den Hörern ankommen, verriet er nun im Promiflash-Interview. Im Rückblick auf den Start zeigte er sich durchaus zufrieden: "Ich hab bis jetzt tatsächlich nur gutes Feedback bekommen", erklärte er. Kritische Stimmen blieben bei so einem Projekt aber natürlich nicht aus. Vor allem seine Art zu sprechen sorgt bei einigen Zuhörern für Stirnrunzeln. "Es gibt natürlich auch Leute, die sagen: 'Nee, langweilig, zu monoton'", räumte Kevin ein. Aus der Ruhe bringen lässt er sich davon jedoch nicht. Denn dass er im Podcast auffällig langsam spricht, sei alles andere als ein Zufall, sondern eine ganz bewusste Entscheidung.

Gegenüber Promiflash erklärte der Podcaster, dass eine Aufnahme nun mal andere Anforderungen stelle als ein normales Gespräch unter Freunden: "Du musst langsam sprechen, deutlich sprechen." Vor dem Launch der ersten regulären Folge waren zunächst zwei bis drei Testepisoden produziert worden. Und genau dabei sei immer wieder sein Sprechtempo der Knackpunkt gewesen, denn eigentlich redet Kevin ziemlich flott. Seitdem bemühe er sich, einen Gang herunterzuschalten. "Deswegen muss ich da immer gucken, dass ich langsam spreche. Langsam, ausführlich und nicht so überschlagen", erklärte er seine Herangehensweise. Was manche Hörer also als monoton empfinden, ist nach Kevins eigener Darstellung schlicht das Resultat seines Bemühens, die Inhalte möglichst klar und verständlich rüberzubringen. Die Kritik nimmt er entsprechend gelassen zur Kenntnis.

Die ungewohnte Langsamkeit sorgte auch für Fragen in seinem Umfeld. So habe sich Georgina bei ihm gemeldet und ganz direkt nachgehakt: "Warum redest du so langsam?" Im privaten Austausch seien die beiden nämlich in einem völlig anderen Tempo unterwegs. Georgina lege dabei laut Kevin sogar noch einen Zahn mehr zu als er selbst. Immerhin ist der Realitystar, der sich aktuell bei The Power beweisen muss, für seine schnelle – und auch oft spitze – Zunge bekannt, wie er im Interview über sich selbst sagt: "Ich rede ja auch sehr schnell. Deswegen musst du dich erst mal darauf einlassen." Für den Podcast bedeutet das für ihn eine Umstellung, die offenbar Übung erfordert – eine Umstellung, die Kevin aber in Kauf nimmt, um seine Gossip-Geschichten so verständlich wie möglich zu erzählen.

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