Marlisa Rudzio reagiert auf Trennungsgerüchte mit William

Um Marlisa Rudzio (37) und ihren Partner William Raab kursieren derzeit Trennungsgerüchte. Vor ihrer gemeinsamen Teilnahme an der neuen Staffel von Forsthaus Rampensau Germany zeigten sich die beiden regelmäßig zusammen auf Events. Inzwischen besucht Marlisa Veranstaltungen jedoch offenbar ohne William. Promiflash hakte bei Fame Fighting nun direkt bei der Influencerin nach, ob es in ihrer Beziehung kriselt. Eine eindeutige Antwort lieferte sie allerdings nicht. "Dazu darf ich mich noch nicht äußern", erklärte Marlisa im Interview. Statt die Spekulationen aus der Welt zu schaffen, verwies sie auf die Realityshow: "Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Schaut euch das Forsthaus an, vielleicht bringt das ein bisschen Licht ins Dunkle."

Auch persönlich scheint Marlisa gerade einiges durchzumachen. Zu Beginn des Interviews verriet der Social-Media-Star, dass es ihr psychisch momentan nicht besonders gut gehe. In letzter Zeit sei viel passiert, gleichzeitig setze ihr der Stress zu. Auch die gemeinsame Zeit mit William bei "Forsthaus Rampensau Germany" sei eine Herausforderung gewesen. Schließlich waren die beiden unter den teilnehmenden Duos das einzige Liebespaar. "Das ist schon eine Herausforderung", räumte die Influencerin ein. Mit Blick auf ihre Mitstreiter ergänzte sie: "Sagen wir mal so, gerade bei dem Cast, der dabei ist."

Bislang zeigten Marlisa und William ihre Liebe ganz offen. Gemeinsame Event-Auftritte und Pärchenfotos gehörten für die beiden zum Alltag. Dass die Influencerin inzwischen allein unterwegs ist, dürfte bei ihren Fans deshalb für umso mehr Fragezeichen sorgen. Ob tatsächlich eine Beziehungskrise hinter den getrennten Auftritten steckt, könnte die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" ans Licht bringen. Wer wissen will, was zwischen Marlisa und William vorgefallen ist, muss sich wohl noch bis zum Start der Show am 6. November bei Sixx und auf Joyn gedulden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Anzeige Anzeige

Imago William Raab und Marlisa Rudzio bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Wolkenburg Köln

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa Rudzio, Realitystar