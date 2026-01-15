Das ist Marcos schönste Erinnerung an seine HadeB-Teilnahme

Reality-TV-Gesicht Marco blickt auf seine Teilnahme an der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick zurück – und zwar mit warmen Gefühlen, obwohl der große Liebesfunke ausblieb. Im Gespräch mit Promiflash erinnert er sich an zwei ganz besondere Momente, die ihm bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Direkt nach der Trauung stand er mit Ehemann Marc auf dem Balkon, sah die Gäste unten und winkte ihnen zu – eine Szene, die ihn an royale Auftritte erinnerte und die er als "sehr schön" beschreibt. Ebenfalls unvergesslich: ein Abend in Tirol, an dem sich alle Teilnehmenden an einem langen Tisch kennenlernten.

Die Dreharbeiten boten für den TV-Teilnehmer damit mehr als nur das berühmte Blind-Date vor dem Altar. Während die Reise in Tirol für ihn zum emotionalen Höhepunkt der Gruppe wurde, prägte der Balkonmoment nach der Trauung den persönlichen Kickoff seiner TV-Ehe. "Die schönste Erinnerung mit Marc war auf jeden Fall nach unserer Trauung auf den Balkon zu gehen und dann unsere Gäste zu sehen und dann wie die Royals zu winken", sagte Marco zu Promiflash. Zum Tirol-Abend schwärmt er: "Das war einfach magisch und schön", weil an diesem Tisch erstmals echte Nähe und Vertrautheit innerhalb des Casts spürbar gewesen seien.

Trotz der bewegenden Erinnerungen an die Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" war für Marco und Marc beim großen Finale klar: Die Gefühle reichten nicht für eine gemeinsame Zukunft als Ehepaar. Offen gestand Marco im Gespräch, dass ihm die zwischenmenschliche Anziehung gefehlt hatte. "Ich wollte mir das lange Zeit während des ganzen Experiments auch gar nicht so eingestehen – aber natürlich haben zwischenmenschliche Gefühle gefehlt. Die Anziehung war von meiner Seite einfach nicht so da, wie ich sie sonst gefühlt habe bei einem Partner", erklärte der Reality-TV-Star gegenüber Promiflash. Am Ende habe erst die gemeinsame Aussprache für die nötige Erleichterung gesorgt. Die Entscheidung zur Scheidung sei für beide zwar traurig, aber auch befreiend gewesen.

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Anzeige