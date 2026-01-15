Würde "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marco erneut ins TV?

Reality-TV-Gesicht Marco denkt laut über ein Comeback vor die Fernsehkamera nach – und verrät, welche Shows ihn reizen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Teilnehmer der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, dass er sich eine Rückkehr ins TV gut vorstellen könne. Der 30-Jährige war schon bei "First Dates" zu sehen und sagt heute, das Experiment "Ehe auf Zeit" habe ihm sogar noch besser gefallen. Gefragt, wohin es ihn als Nächstes ziehen könnte, nennt er gleich mehrere Formate – von Wettkampf bis Kochabend ist alles dabei.

Konkret schielt Marco auf Kampf der Realitystars. "Das Format finde ich megacool", sagte er Promiflash und fügte an, das sei zwar "ein bisschen zu hoch gegriffen", aber ein echtes Ziel. Außerdem habe er Das perfekte Dinner weiterhin im Blick. Schon 2020 war bei ihm ein Home-Dreh geplant, dann machte die Corona-Pandemie die Pläne zunichte. Auch Shopping Queen steht auf seiner Wunschliste. Generell fühle er sich vor der Kamera wohl: "So vor der Kamera könnte ich mich schon noch mal sehen", betonte er und erinnerte daran, dass ihm der Dreh bei "First Dates" bereits Spaß gemacht habe.

Privat gibt sich der Reality-TV-Star gelassen, wenn es um seine Motivation für weitere TV-Auftritte geht. Nach der Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" hat er erlebt, wie stark öffentliche Aufmerksamkeit schwanken kann – erst recht, wenn eine Trennung Thema wird. Im Umfeld des Formats wurde darüber viel gesprochen, während Marco selbst den Austausch mit Fans sucht und auf Nachrichten reagiert. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der gerne kocht, strukturiert plant und zugleich spontan bleibt – Eigenschaften, die bei einem Dinner-Abend oder beim Shopping-Marathon helfen könnten. Mit ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hält der TV-Teilnehmer sporadisch Kontakt, genießt aber ebenso ruhige Tage abseits des Rampenlichts.

