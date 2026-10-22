Gloria Schwesinger verrät Details zu "Temptation Island VIP"

Gloria Schwesinger (34) und ihr Freund Michael stellen ihre Liebe bei Temptation Island VIP auf die Probe. Doch die diesjährige Staffel hat es offenbar besonders in sich! Im Gespräch mit Promiflash verrät der Realitystar, warum die Dreharbeiten für die vergebenen Kandidaten eine zusätzliche Herausforderung darstellten. Anders als in den vergangenen Staffeln lagen die beiden Villen diesmal so nah beieinander, dass die Teilnehmer mitbekamen, was auf der jeweils anderen Seite passierte. Laute Musik, Partystimmung und Rufe aus der Männervilla waren für die Frauen offenbar deutlich zu hören. Für Gloria wurde diese ungewöhnliche Nähe besonders zur Belastungsprobe. Schließlich musste sie nicht nur die ausgelassenen Feiern der Männer aus der Ferne miterleben, sondern konnte sogar die Stimme ihres eigenen Partners heraushören.

Wie sehr die ungewöhnliche Situation an den Nerven der Kandidaten zerrte, macht Gloria im Interview deutlich. "Dass die Villen so nah aneinander sind, wird dieses Jahr wirklich eine richtige Herausforderung für alle Teilnehmer. Es war wirklich sehr schlimm", erinnert sie sich. Zwar konnte die Reality-TV-Bekanntheit nicht beobachten, was sich bei den Männern abspielte, doch die Geräuschkulisse ließ offenbar reichlich Raum für Spekulationen. "Also man hat gehört: 'Ausziehen, Lapdance, Bodyshot.' Man hat wirklich die anderen schreien hören, Party machen hören. Man hat gehört, jetzt läuft dieses Lied, jetzt läuft dieses Lied", berichtet sie. Besonders aufregend wurde es, als Gloria die Stimme ihres Freundes erkannte. "Ich habe Michael schreien hören. Also, ich habe hoch geschrien. Er hat auch runter geschrien. Also, alle haben geschrien", erzählt sie.

Schon in der ersten Folge von "Temptation Island VIP" fällt auf, dass Gloria und Michael ihre Gefühle offenbar unterschiedlich zum Ausdruck bringen. Während die Influencerin ihren Liebsten mit Zuneigung überschüttet, zeigt sich dieser deutlich zurückhaltender. Für Gloria ist die Teilnahme an dem Treuetest allerdings kein Neuland. Bereits 2022 stellte sie ihre damalige Beziehung auf die Probe – an ihrer Seite war zu diesem Zeitpunkt noch ihr heutiger Ex-Mann Nikola Grey (30). Ihre Ehe ging später in die Brüche. Michael lernte die Reality-TV-Bekanntheit 2023 kennen, als ihre Ehe bereits vor dem Aus stand und Nikola sich bei seiner Familie in Serbien aufhielt. Nun wagt Gloria das Beziehungsexperiment ein zweites Mal – diesmal mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Ob ihre Liebe den Versuchungen der VIP-Staffel standhalten wird, bleibt abzuwarten.

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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RTL / Frank J. Fastner Gloria Schwesinger und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars