Joena Steilen zu Liebesgerüchten um Laurenz Pesch

Joena Steilen und Laurenz Pesch (25) sorgen erneut für Liebesgerüchte. Rund um das Promiboxformat Fame Fighting wurden die beiden Realitystars gemeinsam gesichtet – prompt kam die Vermutung auf, dass sich die zwei ein weiteres Mal angenähert haben könnten. Im exklusiven Interview mit Trashkurs macht Joena jedoch deutlich, dass sie aktuell nicht vergeben ist. Mit Laurenz habe sie abgeschlossen, betonte sie in dem Gespräch. Ganz ausgeräumt sind die Spekulationen damit allerdings nicht. Das Interview fand bereits wenige Tage vor dem Boxevent statt – also bevor die beiden zusammen gesehen wurden. Ob sich das Verhältnis der beiden seit Joenas Aussagen verändert hat, geht daraus nicht hervor. Fest steht somit lediglich, dass Joena zum Zeitpunkt des Interviews Single war und die frühere Verbindung für sich als beendet betrachtete. Was sich seitdem zwischen den zwei Realitystars abgespielt hat, bleibt damit offen.

Ein Blick zurück zeigt, wie turbulent es zwischen den beiden zuletzt zuging. Nach den Dreharbeiten zu Are You the One? – Reality Stars in Love gingen Joena und Laurenz zunächst getrennte Wege. Später wagten Joena und Laurenz jedoch einen weiteren Anlauf und flogen gemeinsam nach Griechenland. Während des Urlaubs zeigte sich für Joena jedoch, dass die früheren Gefühle nicht mehr für einen weiteren Beziehungsversuch ausreichten. "Die Luft war einfach raus", erklärt sie im Interview mit Trashkurs und fasst damit den Grund für das endgültige Liebes-Aus aus ihrer Sicht zusammen. Laurenz scheint das Ende der Romanze anders zu bewerten. Bei der Wiedersehensshow von "Are You the One?" erklärte der Realitystar, noch immer Gefühle für Joena zu haben. Zudem betrachtete er ihre gemeinsame Geschichte damals offenbar noch nicht als abgeschlossen.

Die Vorgeschichte der beiden reicht noch weiter zurück. Schon vor ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Datingshow hatten Joena und Laurenz eine Beziehung, die kurz vor dem Dreh zerbrach. Auslöser war, dass Laurenz erneut mit seiner Ex-Partnerin Brenda Brinkmann (23) intim geworden war. Entsprechend emotional verlief dann das Wiedersehen der beiden vor der Kamera – es gab Tränen, Vorwürfe und das Eingeständnis, dass die Gefühle noch lange nicht verschwunden waren. Auch nach dem Format blieb die Verbindung der Realitystars kompliziert. Ob Laurenz' Gefühle tatsächlich zu einem weiteren Annäherungsversuch geführt haben oder Joena und er inzwischen lediglich freundschaftlich miteinander umgehen, ist bislang nicht öffentlich geklärt. Weder Joena noch Laurenz haben sich öffentlich dazu geäußert, wie ihr Verhältnis nach dem Boxabend aussieht.

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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Imago Laurenz Pesch auf dem Red Carpet bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen

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Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025