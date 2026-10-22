Kaution verweigert: Sam Wood beantragt erneut Freilassung

Sam Wood versucht erneut, aus der Haft freizukommen. Der frühere australische Bachelor reichte am Donnerstag einen weiteren Antrag auf Freilassung gegen Kaution beim Obersten Gerichtshof ein, wie Daily Mail berichtet. Der Fitnessunternehmer sitzt wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt gegen seine Ehefrau Snezana Wood weiterhin in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe folgen auf einen Zwischenfall am 3. Oktober in der Ferienunterkunft des Paares in Noosa an der Sunshine Coast. Ein Gericht in Maroochydore hatte am 8. Oktober einen ersten Kautionsantrag abgelehnt. Über den erneuten Versuch soll nun am 4. November entschieden werden. Sams Anwalt Mathew Cuskelly hatte bereits Anfang Oktober bekannt gegeben, dass sein Mandant sich gegen die Anschuldigungen wehren werde. Den inzwischen eingereichten Antrag wollte der Jurist gegenüber Daily Mail allerdings weder bestätigen noch kommentieren. Sam verbrachte zunächst fünf Nächte in einer Polizeizelle in Maroochydore, kam dann ins Brisbane Correctional Centre und wurde inzwischen ins Wolston Correctional Centre verlegt. Bis zur Verhandlung bleibt er in Haft.

Dem Realitystar werden konkret Körperverletzung mit Verletzungsfolge sowie Würgen im häuslichen Umfeld vorgeworfen. Laut Anklage eskalierte der Streit zwischen den Eheleuten, während sie für die Rückreise nach Melbourne packten. Vor Gericht hieß es, Sam habe Snezana mit einer Hand am Hals gepackt, gegen eine Wand gestoßen und ihr später am Boden die Luft abgeschnürt. Polizeistaatsanwältin Jeanette Grigoris erklärte über die mutmaßlich Geschädigte laut Daily Mail: "Sie dachte, sie würde sterben." Sams 21-jährige Stieftochter Eve Markoski-Wood soll während des mutmaßlichen Vorfalls den australischen Notruf Triple Zero gewählt haben. Verteidiger Cuskelly bestreitet ein Würgen und erklärte Notwehr als Motiv: "Es gab Feindseligkeiten. Die Beschwerdeführerin ging auf ihn zu und schrie ihn weiterhin an. Er stieß sie weg. Ein Würgen wird bestritten." Richterin Janelle Boegheim lehnte den ersten Kautionsantrag ab, da sie die Beweislage der Anklage als vergleichsweise stark einstufte. Eine erneute Prüfung sei jedoch möglich, sollte sich die Stärke des Falls verändern.

Nach seiner Festnahme kam der ehemalige Rosenkavalier rund 2.000 Kilometer von seinem Zuhause im Großraum Melbourne entfernt in Untersuchungshaft. Bereits damals hatte sein Anwalt angekündigt, gegen die Vorwürfe vorgehen und eine Freilassung auf Kaution erreichen zu wollen. Kennengelernt hatten sich Sam und Snezana im Jahr 2015 in der dritten Staffel der australischen Ausgabe von Der Bachelor. Snezana erhielt im Finale die letzte Rose. 2018 gaben sie sich das Jawort. Inzwischen haben die beiden drei gemeinsame Töchter. Eve, die mutmaßlich die Polizei verständigt hat, ist Snezanas Tochter und somit Sams Stieftochter. Beruflich hatte sich der Australier mit dem Fitnessunternehmen 28 By Sam Wood einen Namen gemacht. Obwohl er im Jahr 2022 einen millionenschweren Verkauf abgewickelt hatte, blieb er das Gesicht der Onlineplattform. Das dahinterstehende Wellnessunternehmen hat sich mittlerweile von ihm getrennt.

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Getty Images Sam Wood, australischer Bachelor

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Getty Images Snezana Markoski und Sam Wood bei den Australian Open 2016

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Getty Images Sam Wood bei den Melbourne Racing Events auf der Flemington Racecourse, 12. September 2015