Nach Promi-BB: Gedeon Burkhard liebäugelt mit TV-Comeback

Gedeon Burkhard (57) hat seinen Auszug bei Promi Big Brother hinter sich und blickt bereits nach vorn. In einem Pressecall, bei dem Promiflash anwesend war, sprach der Schauspieler über seine beruflichen Pläne und verriet, wohin es ihn am liebsten zurückziehen würde. Auf die Frage, ob er lieber erneut an einem Reality-Format teilnehmen oder wieder eine klassische Schauspielrolle übernehmen würde, antwortete er prompt: "Dann doch lieber in einer Serie wieder mitspielen." Konkrete neue TV-Projekte stehen zwar bislang nicht fest, doch Gedeon zeigt sich offen für passende Angebote. Eine Rückkehr vor die Serienkameras würde ihn nach eigenen Worten sehr freuen. Sein Ausflug ins Reality-TV war für ihn damit vor allem eine neue Erfahrung – beruflich zieht es ihn offenbar wieder zurück zu seinen schauspielerischen Wurzeln.

Neben einer möglichen Serienrolle zeichnen sich für Gedeon offenbar noch weitere berufliche Optionen ab. Nach eigenen Angaben sind derzeit auch Engagements bei Tourneetheatern im Gespräch. "Wer weiß, was die Zukunft bringt. Mal schauen. Ich bin allem offen gegenüber. Kommt auf die Angebote und Situationen darauf an. Das kann ich jetzt so nicht grundlegend sagen", erklärte der "Inglourious Basterds"-Star. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er sich über neue Schauspielangebote freuen würde. Auch eine Rückkehr ins Fernsehen kann sich Gedeon gut vorstellen: "Und sollte die ein oder andere Fernsehrolle wieder über meinen Tisch wandern, wäre ich hocherfreut." Auf eine konkrete Richtung möchte sich der 57-Jährige derzeit also noch nicht festlegen. Klar ist jedoch, dass er neuen Projekten offen gegenübersteht und sich eine Rückkehr vor die Kamera ebenso vorstellen kann wie ein Engagement auf der Theaterbühne.

Einem breiten Publikum ist der gebürtige Münchner vor allem durch die Erfolgsserie "Kommissar Rex" bekannt. Ab 1998 verkörperte er dort den Kriminalinspektor Alexander "Alex" Brandtner und wurde damit zum neuen Herrchen des titelgebenden Polizeihundes. Insgesamt war Gedeon in 45 Folgen der Serie zu sehen. Eine Rückkehr ins Seriengeschäft würde somit an einen besonders prägenden Abschnitt seiner Karriere anknüpfen. Eine konkrete Rolle wurde bislang allerdings nicht angekündigt. Neben seiner Zeit in dem österreichischen Serienhit wirkte Gedeon im Laufe der Jahre in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen mit. Mit seinem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus wagte er sich zuletzt in ein für ihn ungewohntes Genre vor. Dieses Abenteuer ist nun vorbei – wie es beruflich für ihn weitergeht, bleibt abzuwarten.

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Imago Gedeon Burkhard beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother"

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Imago Gedeon Burkhard mit Schäferhund Rex in einer Szene aus "Kommissar Rex"