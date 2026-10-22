Florian Silbereisen brach Bankausbildung nach zwei Tagen ab

Aus der deutschen Fernsehlandschaft ist Florian Silbereisen (45) als Allroundtalent – ob als Moderator, Sänger oder Schauspieler – längst nicht mehr wegzudenken. Doch seine berufliche Reise hätte fast eine ganz andere Richtung eingeschlagen: hinter einem Bankschalter. Laut einem Bericht von Focus startete der heutige Schlagerstar damals eine Lehre zum Bankkaufmann. Diese war jedoch von extrem kurzer Dauer, denn bereits nach zwei Tagen brach er das Ganze wieder ab. Der Grund war keineswegs mangelnde Motivation, sondern eine spontane Zusage für eine Tournee. Silbereisen wählte das Rampenlicht und lenkte seine Karriere damit schon in jungen Jahren in Richtung Musikbusiness. Öffentlich über diese kurze Episode gesprochen hat er in seiner Rolle als Juror bei Deutschland sucht den Superstar. Auslöser war Kandidatin Melissa Mantzoukis, die vor der Jury von ihrer eigenen Ausbildung zur Bankkauffrau erzählte.

In der Castingshow sorgte Florian daraufhin für Überraschung, als er zugab: "Habe ich auch mal gemacht. Zwei Tage lang." Auf die Nachfrage, ob ihm der Beruf etwa nicht gefallen habe, stellte er klar: "Doch, es hat Spaß gemacht." Das Tourneeangebot habe aber alles verändert. "Ich muss das jetzt einfach mal machen", habe er sich damals gesagt – und sich gegen die Lehre und für die Musik entschieden. Seine Eltern stärkten ihm bei dieser Entscheidung den Rücken. Der Plan lautete, dass Florian sich vorerst auf die Musik konzentrieren sollte – mit der Option, bei einem Scheitern eine andere Ausbildung zu absolvieren. Die abgebrochene Banklehre war im Übrigen nicht der einzige Versuch des heutigen Stars, in einer ganz anderen Branche Fuß zu fassen. In "MDR um 4" erzählte der Moderator, dass er während seiner Schulzeit zudem ein Praktikum als Masseur absolviert hatte.

Dass die Musik letztendlich das Rennen machte, war kein Zufall. Schon im zarten Alter von drei Jahren bekam Florian von seinem Großvater eine Steirische Harmonika geschenkt. Mit gerade einmal sechs Jahren sammelte er bei Auftritten mit den Lustigen Almdudlern erste Bühnenerfahrung auf Volksfesten. Seine musikalische Reise ging rasant weiter: Mit zehn Jahren brachte er seine erste Single auf den Markt, und als 15-Jähriger feierte er bereits sein Debütalbum. Die Musik war folglich schon ein fester Grundpfeiler seines Lebens, noch lange bevor er auch nur einen Fuß in eine Bankfiliale setzte. 1991 war er im "Musikantenstadl" von Karl Moik (†76) zu sehen, einem größeren Publikum wurde er 1999 durch einen Auftritt bei Carmen Nebel (70) bekannt. Seit 2004 moderiert er die großen "Feste"-Shows. Inzwischen ist der Sänger zudem als Kapitän Max Parger auf dem ZDF-"Traumschiff" im Einsatz.

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Imago Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der ARD-Show "Das Hochzeitsfest der Volksmusik", 2005

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel