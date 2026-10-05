Nach Gewaltvorwürfen: Ex-Bachelor Sam Wood ist in U-Haft

Sam Wood, bekannt als Rosenkavalier der australischen Ausgabe von Der Bachelor, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Der Fitnessunternehmer wurde am Wochenende festgenommen und sitzt nun rund 2.000 Kilometer von seinem Zuhause im Großraum Melbourne entfernt ein. Ihm werden nach seiner Festnahme am Wochenende Körperverletzung mit Verletzungsfolge sowie Würgen im häuslichen Umfeld zur Last gelegt. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich im Ferienort Noosa ereignet haben. Am Montag wurde der Fall vor dem Maroochydore Magistrates Court behandelt. Sam blieb anschließend in Haft. Sein Anwalt kündigte an, am Donnerstag einen Kautionsantrag zu stellen. Zugleich stellte der Jurist klar, dass sich sein Mandant gegen die Anschuldigungen zur Wehr setzen werde. Bis zu einer Entscheidung über den angekündigten Kautionsantrag muss der Realitystar demnach vorerst in Untersuchungshaft bleiben.

Die Vorwürfe haben für Sam bereits berufliche Konsequenzen. DBG Health, das Unternehmen hinter Sams Fitnessprogramm "28 by Sam Wood", stellte ihn auf unbestimmte Zeit von seinen Aufgaben frei. In einem Statement der Firma hieß es: "Wir haben keinerlei Toleranz gegenüber häuslicher Gewalt." Die Gedanken seien bei der Familie und allen Betroffenen. Auch der Mahlzeitenlieferdienst Foxes Den beendete die Zusammenarbeit. "Wir sind schockiert und zutiefst traurig über die Vorwürfe gegen Sam Wood", teilte die Firma in den sozialen Medien mit. Trainerin Tania Monk zog sich ebenfalls von der Marke zurück. Sie wolle ihren Namen nicht länger mit einem Programm verbinden, das mit ihm in Verbindung stehe, kündigte sie in einem Statement in den sozialen Medien an und verwies dabei auf ihre langjährige Arbeit für Frauen sowie auf Vertrauen und Integrität. Auf den Instagram-Accounts von Sam und seiner Frau Snezana Wood erschien derweil ein gemeinsames Statement: "Dies ist eine schwierige Zeit für uns alle. Wir arbeiten dies als Familie auf und kooperieren umfassend mit den Behörden." Wie unter anderem news.com berichtet, sollen Sam seit Bekanntwerden der Anschuldigungen Tausende Nutzer entfolgt sein. Die Kommentarfunktionen seiner Profile wurden deaktiviert.

Sam lernte Snezana, die damals noch Snezana Markoski hieß, 2015 als Kandidatin der australischen Ausgabe von "Der Bachelor" kennen. Später heiratete das Paar und bekam drei Kinder. Über Jahre bildeten die Familie und gemeinsames Fitnesstraining den Kern seines öffentlichen Images – auf Social Media zeigten sich die beiden regelmäßig als glückliche Familie. Rund 22 Wochen vor den aktuellen Ereignissen berichtete Sam noch von einer kurzen gemeinsamen Auszeit auf Bali. Dass ihr Alltag nicht immer so harmonisch sei, hatte er jedoch schon im vergangenen Jahr im Podcast "The Inherited" angesprochen. "Wir haben unsere Höhen und Tiefen wie alle Beziehungen", erklärte er dort und fügte hinzu: "Wir führen definitiv kein perfektes Leben, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber wenn man darüber nachdenkt, wie wir uns kennengelernt haben, ist es einfach verrückt." In "The Jess Rowe Big Talk Show" stellte er zudem klar, dass das vermittelte Familienbild nicht alles abbilde: "Auf einem Weihnachtsfoto sieht sicher alles nach Regenbogen und Schmetterlingen aus, aber so ist es nicht, und ich finde es wirklich wichtig, die Leute das wissen zu lassen."

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Getty Images Sam Wood, australischer Bachelor

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Getty Images Snezana Markoski und Sam Wood bei den Australian Open 2016

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