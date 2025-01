Nicholas Ofczarek will trotz Angeboten nicht nach Hollywood

Nicholas Ofczarek (53), bekannt aus Produktionen wie "Der Pass", hat nun offenbart, dass er kein Interesse an einer Hollywood-Karriere hat. "Hollywood? Nein, das muss nicht sein", stellte der Schauspieler gegenüber der Bild klar. Obwohl er großes Potenzial hätte, wie seine bisherigen Arbeiten zeigen, bevorzugt er es, auf dem Boden zu bleiben. Die Entscheidung, die Traumfabrik links liegen zu lassen, begründet er mit seiner Familiensituation. Seit 28 Jahren ist Nicholas mit Tamara Metelka verheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. "Eine internationale Karriere ist familienfeindlich", erklärte er und betonte, dass er froh sei, diese Wahl getroffen zu haben.

Der Wiener Schauspieler gab außerdem zu, dass er auch keine Lust darauf habe, in typischen Hollywood-Klischeerollen wie etwa dem "Film-Nazi" mitzuwirken. "Das muss man halt entscheiden – und ich wollte es nicht", stellte er klar. Aktuell ist er in der deutschen Kinoproduktion "Feste & Freunde" zu sehen, in der er erneut sein Können beweist. Hingegen haben seine Kollegen Johannes Krisch und Christoph Waltz (68) bereits mehrere internationale Erfolge gefeiert. Während Christoph für seine Rollen in den Filmen von Quentin Tarantino (61) mit zwei Oscars ausgezeichnet wurde, steht Johannes demnächst in einem Film von Wim Wenders (79) neben Tom Hanks (68) und Scarlett Johansson (40) vor der Kamera.

Privat scheint Nicholas nicht zu bereuen, seiner internationalen Karriere keine Priorität eingeräumt zu haben. "Man kann nicht mehr als ein Schnitzel am Tag essen", bemerkt er mit einem Augenzwinkern und stellt damit klar, wie wenig er dem Glamour des Hollywood-Lifestyles abgewinnen kann. Seine Tochter, die ebenfalls in die Schauspielbranche eingestiegen ist, haben er und seine Frau von Beginn an unterstützt. "Sie war ein absolutes Wunschkind, und heute sind wir sehr froh darüber, sie so früh bekommen zu haben", erzählt der 53-Jährige. Mit seiner bodenständigen Art wirkt Nicholas wie jemand, der sich keinen unnötigen Druck macht und seinen Platz im Leben gefunden hat – fernab des Trubels der Traumfabrik.

Getty Images Christoph Waltz, 2022

Getty Images Schauspieler Nicholas Ofczarek mit seiner Frau Tamara Metelka

