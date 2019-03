Am 30. März wird in Berlin wieder die Goldene Kamera verliehen! Auch dieses Jahr wieder entscheidet die Jury, welche Künstler mit einer Trophäe für ihre herausragenden Leistungen geehrt werden sollen. Die Nominierungen in den Kategorien "Bester Fernsehfilm" und "Beste Serie" wurden bereits bekannt gegeben. Nun steht auch fest, welche Schauspielerinnen und Schauspieler auf die begehrte Trophäe hoffen können. Nominiert wurden jeweils drei Frauen und drei Männer.

Laut des Medienmagazins DWDL wurde Paula Beer für ihre Rolle in "Bad Banks" als "Beste deutsche Schauspielerin" nominiert. Sie sei als Bankerin überraschend überzeugend gewesen, so die Begründung der Jury. Auch Anna Schudt (44) darf für ihre Leistung in "Aufbruch in die Freiheit" auf einen Preis hoffen. Die dritte Schauspielerin im Wettbewerb ist Rosalie Thomass (31). Sie überzeugte mit ihrer Rolle in der Arte-Produktion "Rufmord". Auch in der Kategorie "Bester deutscher Schauspieler" finden sich die Namen hochkarätiger Stars. Nicholas Ofczareks Nominierung für seine Leistung in der Sky-Serie "Der Pass" begründete die Jury mit den Worten: "Wie er sich seinen Abgründen mit Wucht und grimmigem Humor entgegenstemmt, ist eine Offenbarung an Schauspielkönnen." Neben Nicholas haben auch Jörg Schüttauf aus "Macht euch keine Sorgen" und Albrecht Schuch Chancen auf eine Goldene Kamera. Albrecht ist sogar doppelt im Rennen: Er wurde sowohl für seine Rolle in "Der Polizist und das Mädchen" als auch für seine Leistung in "Kruso" nominiert.

Wer am 30. März eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf, kann das Publikum ab 20:15 Uhr im ZDF mitverfolgen. Die Veranstaltung wird sicherlich genauso spannend wie vergangenes Jahr: Im Februar 2018 setzte sich Petra Schmidt-Schaller (38) mit ihrer Leistung in "Ich war eine glückliche Frau" als "Beste deutsche Schauspielerin" durch. Als "Bester deutscher Schauspieler" wurde Volker Bruch (38) aus Babylon Berlin geehrt.

