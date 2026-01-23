"Wetten, dass..?": Das sagt Frank Elstner zum Kaulitz-Duo

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) übernehmen Wetten, dass..? – und zwar live am Samstag, 5. Dezember in Halle (Saale). Die Tokio-Hotel-Stars stehen damit als neues Moderations-Duo an der Spitze der legendären ZDF-Show, die vor mehr als vier Jahrzehnten von Frank Elstner (83) erfunden wurde. Der Showpionier selbst meldet sich zu Wort und nennt den Schritt des Senders "ein mutiges Experiment", wie er dem Spiegel sagte. Während Frank die Premiere der Zwillinge herbeisehnt und ihnen die Daumen drückt, kommt Gegenwind von Mike Krüger (74), der in der Bild über das Duo lästert. Zwischen Vorfreude und Spott: Der Countdown zur großen Samstagabend-Rückkehr läuft.

Frank, der die Show 1981 an den Start brachte, hatte die Brüder nach eigener Aussage zunächst nicht als Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) auf dem Radar. Seine anfängliche Skepsis ist verflogen: "Ich beglückwünsche das ZDF zu dieser Entscheidung. Es ist ein mutiges Experiment, das gelingen kann." Der Erfinder mahnt zur Fairness und wünscht sich, dass die Entscheidung nicht "zerdreht" wird, weil die Samstagabendunterhaltung nur mit neuen Ideen überlebt. Er sieht in den Zwillingen die richtige Altersklasse für einen Generationswechsel und lobt zugleich das ZDF für eine kreative Setzung "in Zeiten von TikTok, YouTube und Co.", wie er dem Sender sagte. Mike Krüger hält dagegen und spottete in der Bild, das Ganze klinge wie ein Streich bei Verstehen Sie Spaß?.

Persönlich beeindruckt Frank vor allem die Bodenständigkeit von Bill und Tom, trotz internationaler Karriere. Er erinnert sich an eine Begegnung mit den Zwillingen bei "Verstehen Sie Spaß?" und betont: "Ich mochte sie", sagte er dem Magazin. Der Blick der Musiker geht derweil klar nach vorn: Für die Brüder bedeutet die neue Aufgabe jedoch eine außergewöhnliche Ehre, wie sie in einem Statement des ZDF betonten. Sie seien sich bewusst, in die Fußstapfen von Frank Elstner und Thomas Gottschalk zu treten, sehen den Live-Auftritt jedoch als willkommene Herausforderung. Nun drücken der Altmeister und viele langjährige Fans der Show den Brüdern für ihren großen Abend am 5. Dezember die Daumen.

Collage: Imago, Imago Collage: Frank Elstner und Bill und Tom Kaulitz

ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren

ActionPress Frank Elstner moderiert "Wetten, dass..?", 1981