Frank Elstner verteidigt Kaulitz-Zwillinge vor Kritikern

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) stehen am 5. Dezember live in Halle an der Saale erstmals als Moderatoren-Duo für Wetten, dass..? vor der Kamera – und TV-Legende Frank Elstner (83) verteidigt die beiden Musiker jetzt gegen skeptische Stimmen. Der Erfinder der ZDF-Kultshow ärgerte sich nach eigenen Angaben über vorschnelle Kritik und stellte im RTL-Interview bei den Spa Awards 2026 klar: "Ich habe mich sehr geärgert, dass welche dabei waren, die nur gemeckert haben." Seine Botschaft an die Nörgler ist eindeutig: "Eine Fernsehsendung kann man nicht beurteilen, wenn man sie nicht gesehen hat. Also gucken wir jetzt erstmal zu. Und wenn es da was zu meckern gibt, dann machen wir den Mund auf."

Doch nicht nur verbale Unterstützung kommt von Frank – der 83-Jährige könnte sogar selbst Teil des Comebacks werden. "Ich glaube, ich habe für die Sendung schon eine Einladung", verriet er augenzwinkernd und schob selbstbewusst hinterher: "Die würden mich nicht rausschmeißen." Hilfe oder Tipps von ihm bräuchten die Kaulitz-Brüder allerdings nicht, findet der Showpionier. Die beiden Musiker seien erfahren genug, um die Moderation eigenständig zu meistern, ließ er durchblicken.

Die Ankündigung, dass Bill und Tom die legendäre Samstagabendshow übernehmen, hatte für gemischte Reaktionen gesorgt. Während Frank die Premiere der Zwillinge herbeisehnt und den Schritt des Senders ein mutiges Experiment nannte, kam Gegenwind unter anderem von Mike Krüger (74), der über das Duo lästerte. Die bisher letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" fand 2023 statt und wurde von Thomas Gottschalk (75) moderiert. Mit der Live-Sendung aus der Messe in Halle kehrt die Kultshow nun zurück – und dürfte für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

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Imago Moderator Frank Elstner beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, September 2025

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Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

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Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass...?" im November 2022