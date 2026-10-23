Nach AYTO: Auf diese Formate hat Fabian Hesdahl Lust

Fabian Hesdahl hat nun offenbar genug vom Dating im Reality-TV. Nach seiner Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love möchte sich der Realitystar künftig lieber in actionreichen Formaten beweisen. Im Promiflash-Interview bei Fame Fighting verriet er jetzt, welche Shows ihn besonders reizen. "Kampf der Realitystars wäre was für mich, glaube ich. Villa der Versuchung, The Power, sowas halt. Irgendwas mit Challenges. Das ist immer ganz geil", zählte er auf. Ein ganz bestimmtes Format hat Fabian dabei ebenfalls im Blick, am liebsten gemeinsam mit einem bekannten Realitykollegen. "#CoupleChallenge mit Daymian Weiß zum Beispiel, das wäre sehr, sehr lustig", schwärmte er.

Warum er von weiteren Datingshows vorerst genug hat, erklärte Fabian ebenfalls ganz offen. "Ich werde jetzt, glaube ich, auch keine Datingshows mehr in Zukunft machen, sondern nur noch Challenge-Shows, weil die mich einfach mehr reizen", verriet er gegenüber Promiflash. Seine Begründung fällt deutlich aus: "Dating ist für mich zu langweilig. Ich gehe da rein und dann rede ich über Sternzeichen und Gott und die Welt." Dass ihm bei "Are You The One?" offenbar nicht immer genug geboten wurde, gab er ebenfalls zu. "Bei AYTO, ich habe nur Scheiße gebaut. Das hat man leider nie ausgestrahlt, aber ich hab die Leute alle verarscht, weil mir war langweilig", erzählte Fabian und stellte klar: "Ich hasse Langeweile."

Ganz ohne romantische Interessen ging Fabian "Are You The One?" allerdings nicht an. Eine Kandidatin hatte es ihm besonders angetan: "Mich hat nur Zoe interessiert dort", verriet er im Gespräch mit Promiflash. Aus den anfänglichen Gefühlen wurde nach den Dreharbeiten jedoch keine Beziehung. "Wir haben uns kennengelernt, aber haben dann schnell gemerkt, dass es freundschaftlich besser passt als liebestechnisch", erklärte Fabi beim großen Wiedersehen der aktuellen Staffel. Ob er nun schon bald tatsächlich in einem seiner Wunschformate zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

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RTL / Katya Bulgakova Fabian Hesdahl, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2026

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RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2026

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Instagram / itstoolaith Fabian Hesdahl, Reality-TV-Kandidat