Zara Tindall bekam von Prinzessin Anne keine Hilfe

Zara Tindall (45) bekam auf ihrem Weg an die Spitze des Reitsports offenbar keine Sonderbehandlung. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Talk Horse" erinnert sich die Sportlerin daran, wie ihre Mutter Prinzessin Anne (76) und ihr Vater Mark Phillips reagierten, als sie gegen Ende der Schulzeit herausfinden wollte, ob sie es im Reitsport bis an die Spitze schaffen könnte. Unterstützung konnte sie sich nicht einfach erhoffen. "Aber du musst es richtig machen. Und so wird es laufen. Und du bekommst keine Hilfe und musst Ergebnisse liefern", gibt die Royal im Podcast die damalige Ansage wieder. Diese Erfahrung wirkt bis heute nach – auch in ihrer eigenen Rolle als Mutter. Bei ihren pferdebegeisterten Töchtern Mia Tindall (12) und Lena Tindall (8) möchte sie jedoch bewusst milder sein. Vor allem die Härte ihres Vaters will Zara nicht unverändert an die nächste Generation weitergeben, auch wenn sie inzwischen einige seiner direkten Wesenszüge bei sich selbst wiedererkennt.

Gemeinsam mit ihrem Bruder Peter Phillips (48) wuchs Zara auf Gatcombe Park auf, dem Anwesen ihrer Mutter in Gloucestershire. Pferde gehörten dort zum Alltag – ebenso wie sämtliche Arbeiten, die weniger Spaß machen. Privilegien im Stall gab es für die Geschwister nämlich nicht: Sie mussten ausmisten und das Sattelzeug eigenständig reinigen. Beim Training selbst erlebte Zara ihre Eltern sehr unterschiedlich. "Mama ist sehr entspannt. Sie sagt: 'Mach einfach, was du machst.' Mein Vater hingegen sagt: 'Mehr hiervon, mehr davon'", schildert sie im Podcast. Mark, selbst Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten, habe ständig nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht und nur selten Lob verteilt. Seine Anerkennung habe sich die Sportlerin deshalb immer wieder verdienen wollen. Die Disziplin trug Früchte: 2006 wurde sie Einzelweltmeisterin, 2012 holte sie mit dem britischen Team olympisches Silber. Rückblickend bezeichnet sie ihren Vater als kritischen Ausbilder. "Er war ein harter Trainer, aber ich versuche, bei meinen eigenen Kindern nicht ganz so schlimm zu sein", betont sie in dem Gespräch.

Wie schwierig Ratschläge innerhalb der Familie sein können, zeigte sich kürzlich bei einem Springausflug von Mia und Lena mit ihren Cousinen Savannah Phillips (15) und Isla Phillips (14). Als Zara ihrer ältesten Tochter einen Tipp zurief, reagierte Mia lediglich mit einem Augenrollen. Savannah und Isla nahmen denselben Hinweis dagegen bereitwillig an. Die dreifache Mutter kann die Reaktion ihrer Tochter offenbar nachvollziehen: Die Reiterin räumt ein, dass sie sich ihren eigenen Eltern gegenüber früher vermutlich ganz ähnlich verhalten habe. Mias Freude am Reiten scheint davon jedoch unberührt zu sein. Bei den Blenheim Palace International Horse Trials ging die Zwölfjährige auf ihrem Pony Bunny Two Twirls in einem Teamspringwettbewerb an den Start und absolvierte den Parcours hochkonzentriert, während ihre Mutter das Geschehen vom Rand aus verfolgte. Neben Mia und Lena ziehen Zara und ihr Ehemann Mike Tindall (47) auch ihren Sohn Lucas Tindall (5) groß. Das Paar ist seit 15 Jahren verheiratet und hat insgesamt drei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Tindall lächelt bei Tag drei von Royal Ascot 2026 auf der Rennbahn in Ascot

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne mit ihrer Tochter Zara Tindall, Mitglieder des britischen Königshauses

Anzeige Anzeige

Imago Zara und Mia Tindall bei einem Springturnier in Blenheim Palace