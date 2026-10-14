Tano Milingi dementiert Betrug und schweigt zur Trennung

Tano Milingi räumt mit den Fremdgehgerüchten rund um seine Beziehung zu Anna Lisson auf. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wurde der Realitystar direkt auf die Spekulationen angesprochen, die zuletzt im Netz kursierten. "Was sagst du zu den Gerüchten, dass du Anna betrogen hast?", wollte ein neugieriger Follower von ihm wissen. Tanos Antwort fiel eindeutig aus: "Absoluter Quatsch und 100 Prozent gelogen", stellte er unmissverständlich klar. Damit dementierte der Realitystar die Behauptung, seiner Partnerin untreu gewesen zu sein. Gleichzeitig richtete er deutliche Worte an Ginger Costello (40), die die Gerüchte in den vergangenen Tagen öffentlich angeheizt hatte. "Hör auf, so einen Quatsch zu erzählen", forderte Tano sie in seiner Instagram-Story auf. Seine Botschaft versah er außerdem mit einem Enten-Emoji, das seiner Kritik einen spöttischen Unterton verlieh.

Während Tano den Vorwurf eines angeblichen Seitensprungs entschieden zurückweist, bleibt eine andere Frage weiterhin unbeantwortet: Sind er und Anna überhaupt noch zusammen? Auf den aktuellen Stand ihrer Beziehung ging der Realitystar in seiner Fragerunde nämlich nicht ein. Weder bestätigte er eine mögliche Trennung noch dementierte er die Spekulationen über ein Liebes-Aus. Somit bleibt auch nach seiner deutlichen Stellungnahme unklar, wie es privat zwischen den beiden aussieht. Fest steht lediglich, dass Tano die Behauptung, Anna betrogen zu haben, entschieden von sich weist. Ob die beiden weiterhin ein Paar sind, lässt sich aus seinen Aussagen hingegen nicht ableiten. Auch von Anna selbst gibt es bislang keine öffentliche Erklärung zu den kursierenden Gerüchten. Wer auf eine eindeutige Antwort zur Zukunft ihrer Beziehung gehofft hatte, muss sich deshalb vorerst weiter gedulden.

Im Fernsehen sind Anna und Tano derzeit noch gemeinsam als Paar zu erleben. Die beiden nehmen an der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars teil und zeigen sich dort als harmonisches, gut aufeinander abgestimmtes Team. Außerhalb der Sendung wird allerdings schon länger über mögliche Probleme in ihrer Beziehung spekuliert. Auslöser waren unter anderem verschiedene Instagram-Beiträge von Anna, die einige Fans als versteckte Hinweise auf eine Beziehungskrise interpretierten. Für zusätzliche Diskussionen sorgte schließlich Ginger Costello. Sie verbreitete in ihrer Instagram-Story einen Beitrag, in dem behauptet wurde, Anna und Tano würden gemeinsam bei der Trennungsshow Prominent getrennt mitmachen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch ebenso wenig wie für eine tatsächliche Trennung. Während Tano die Fremdgehgerüchte inzwischen ausdrücklich dementiert hat, bleibt der Beziehungsstatus der beiden weiterhin offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaoliviax Tano und Anna von "Are You The One", November 2025

Anzeige Anzeige

RTL Tano und Anna, "Das Sommerhaus der Stars" 2026