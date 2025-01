Leandro Fünfsinn packt aus: Das läuft zwischen ihm und Julia

Leandro Fünfsinn und Julia Römmelt (30) sorgen gerade ganz schön für Verwirrung: Vor einigen Wochen stießen sie eine Reihe von Gerüchten an, als sie ein süßes Pärchenfoto im Netz teilten. Kurz darauf löschte Julia es allerdings wieder. Jetzt meldet sich Leandro erneut auf Instagram und erklärt: "Wir stehen weiter im intensiven Kontakt. Jedoch ohne großartigen Druck in Bezug auf unseren Status." Er erklärt weiter, dass sie es lieben würden, Zeit miteinander zu verbringen und ihre Verbindung sehr stark sei. "Wir versuchen einfach, so oft wie möglich eine gute Zeit zu haben", fügt er hinzu.

Der Love Island VIP-Star scheint es mit Julia recht ernst zu meinen: "Sie bekommt jedoch meine komplette Aufmerksamkeit und das bleibt auch so. Egal, wie die Chancen gerade stehen, dass alles richtig gut wird. Die Zeit mit ihr gibt mir einfach ein gutes Gefühl und solange es ihr genauso geht, bin ich froh, ihr Leben damit immer wieder zu bereichern", gesteht er rührend. Er ergänzt, dass er nur möchte, dass Julia glücklich ist – "egal, was das im Endeffekt bedeutet". Die "La Familia - House of Reality"-Bekanntheit hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Doch warum hat Julia das Pärchenfoto überhaupt gelöscht? Leandro erklärte Ende Dezember, dass das seine Schuld gewesen sei. "Der Grund dafür ist, dass Julia Dinge erfahren hat, die sie zutiefst verletzt haben. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich großen Mist gebaut habe. Mein Verhalten war respektlos und unreif – das tut mir aufrichtig leid", schrieb er damals kryptisch in seiner Story auf der Plattform. Er wollte allerdings nicht verraten, was genau sein Vergehen beinhaltet hatte. Er meinte nur, es bleibe abzuwarten, "was die Zukunft bringt".

Julia Römmelt, Influencerin

Leandro Fünfsinn im Dezember 2024

