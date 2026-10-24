So heftig wird "Das große Promi-Büßen" für Georgina Fleur

Georgina Fleur (36) zieht schon vor Ausstrahlung der ersten Folge eine Bilanz, die es in sich hat. Die Reality-TV-Bekanntheit gehört zum Cast von Das große Promi-Büßen. Im Interview mit Promiflash schilderte sie, dass sie die Zeit dort nicht noch einmal erleben möchte. "Promi-Büßen war ganz heftig. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Format gibt, was schlimmer ist als Dschungelcamp. Aber es ist schlimm. Es war so schlimm", erzählte die Auswanderin und wiederholte: "Ich habe keine Worte für diese Schlimmheit. Es war so schlimm." Ihr leerer Magen stand für Georgina ganz oben auf der Liste der Qualen.

"Für mich war das Härteste der Welt, dass wir nichts zu essen hatten. Das war das Allerschlimmste, weil ich einfach leidenschaftlich gerne esse", betonte sie gegenüber Promiflash. Aus Georginas Sicht sei die Verpflegung sparsamer ausgefallen als während ihrer Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": "Wir haben einfach nichts zu essen gehabt. Ich meine es wirklich ernst. Also weniger als im Dschungel. Das ist schon krass." Aber nicht nur der Speiseplan sorgte für miese Stimmung. "Dann die hygienischen Zustände und diese Toilette da. Oh, mein Gott. Die Hygiene. Das war richtig schlimm", erinnerte sich Georgina. Abschließend erlaubte sich die Mutter einer Tochter auch einen Seitenhieb gegen ihre Mitstreiter: "Die Leute waren okay, aber eigentlich auch schlimm. Es war alles schlimm. Es war wirklich krass."

Das spärliche Essensangebot machte sich auch optisch bemerkbar. Erst vor Kurzem hatte Georgina in einem Reel ihre Essgewohnheiten gezeigt und verraten, dass sie bei einer Körpergröße von 1,72 Metern 52 Kilogramm wiegt. Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten: Ihre Figur wurde heftig kritisiert. Im Promiflash-Interview wies die 36-Jährige daraufhin Unterstellungen rund um ihren Gesundheitszustand zurück: "Ich bin nicht magersüchtig. Ich esse normal. Ich trinke normal." Sie erklärte abschließend: "Ich habe zehn Kilo abgenommen, weil ich bei 'Das große Promi-Büßen' zwölf Tage nichts zu essen bekommen habe. Was soll ich machen?"

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Imago Georgina Fleur bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" 2026 in der Flora Köln

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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