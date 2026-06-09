Jojo Siwas Golfbuggy-Unfall: Freund Chris Hughes meldet sich

Ganz schön brenzlig! Jojo Siwa (23) hatte kürzlich einen Unfall in Palm Beach, bei dem sie aus einem Golfbuggy geschleudert wurde. Ihr Freund Chris Hughes (33) berichtete jetzt im Magazin New von dem Schreckmoment und wie er davon erfahren hat. Der Realitystar war gerade erst zurück nach England geflogen, als das Missgeschick seiner Freundin passierte. Zum Glück kam die 23-Jährige mit nur ein paar Blessuren davon – und das, obwohl das Gefährt laut Chris ordentlich umgekippt war.

Der 33-Jährige schilderte gegenüber dem Magazin, wie schockiert er beim ersten Anruf war: "Ich zuckte zusammen, als ich von dem Unfall hörte. Sie hat das Ding im Grunde umgeworfen, aber schaffte es, seitlich aus der Tür zu springen." Glücklicherweise sei Jojo wohlauf, so Chris: "Sie ist gut drauf, hat sich ein paar Beulen und Schrammen geholt. Aber solche Golfbuggy-Unfälle können wirklich ernst werden." Der Brite machte sich also zumindest kurzzeitig große Sorgen um seine Freundin, zeigte sich jedoch erleichtert, dass alles glimpflich ausging.

Chris und Jojo lernten sich 2025 in der britischen Sendung "Celebrity Big Brother" kennen und führen seitdem eine Fernbeziehung. Während Jojo in den USA lebt, ist Chris in England zuhause. Trotzdem versucht er, so oft es geht rüberzufliegen, wie er im Interview verriet: "Ich liebe es, bei Jojo und ihrer Familie zu sein. Ich liebe ihre Mutter und ihren Vater. Aber es wird nie einfacher, auf Wiedersehen zu sagen." Ehe und Kinder seien ebenfalls schon ein Thema zwischen den beiden, so Chris gegenüber New.

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Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

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Getty Images Chris Hughes im August 2017 in London

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Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars