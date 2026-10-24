Sylvie Meis stylt sich für Vienna Awards wie eine Prinzessin

Was für ein Wow-Auftritt von Sylvie Meis (48) bei den Vienna Awards in Wien! Die Moderatorin zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich, als sie in einer atemberaubenden Couture-Robe erschien, die ihr exakt auf den Leib geschneidert wurde. Das Kleid, das auf Fotos zu sehen ist, die Bild vorliegen, stammt von Designerin Jasmin Erbas und besticht durch eine ausladende Silhouette, funkelnde Details und eine aufwendige Verarbeitung. Genau so ein besonderes Styling hatte sich Sylvie für den Abend gewünscht, an dem sie nicht nur als Gast über den Teppich lief, sondern auch als Moderatorin auf der Bühne stand. Gegenüber Bild schwärmte sie von ihrem Outfit: "Ich habe mich vom ersten Moment an darin verliebt!" Und auch das Gefühl, das die Robe bei ihr auslöste, beschrieb sie dem Blatt ganz genau: "Ich habe mich in diesem Kleid wirklich wie eine Prinzessin gefühlt! Ich liebe Glamour und für die Vienna Awards darf es natürlich auch etwas ganz Besonderes sein."

Hinter dieser Maßanfertigung steckt eine echte Erfolgsgeschichte: Die gebürtige Niederländerin macht schon seit 2017 gemeinsame Sache mit Designerin Jasmin. Nach all den Jahren weiß Jasmin natürlich ganz genau, worauf ihr prominenter Stammgast modisch steht. So konnte sie das Kleid perfekt auf Sylvie abstimmen. Sylvie selbst feiert vor allem die aufwendige Handarbeit und die liebevollen Details der Robe. "Dieses Kleid ist mit unglaublich viel Liebe zum Detail in Handarbeit entstanden. Die Silhouette, die Verarbeitung, einfach alles war wunderschön", erklärte sie. Dass sie an diesem Abend als Gastgeberin durch das Programm führte, machte den Look für sie noch bedeutsamer: "Gerade als Moderatorin der Vienna Awards wollte ich natürlich einen unvergesslichen Look." Vor Ort habe sie zahlreiche Komplimente bekommen, was für die Moderatorin "das schönste Gefühl" sei.

Dass sie heute ganz genau weiß, worin sie eine gute Figur macht, liegt für Sylvie an ihrer Lebenserfahrung. Mit dem Älterwerden habe sie sich selbst und ihren Style einfach immer besser verstanden. Trotzdem stellt sie klar: So ein fehlerfreier Red-Carpet-Auftritt ist keine Solo-Show, sondern der Verdienst ihrer gesamten Glamour-Crew. Neben Jasmins Couture-Kleid machten edler Schmuck von Chopard sowie professionelle Hair- und Make-up-Stylisten den Wow-Look erst perfekt. Hinzu kommt eine gründliche Vorbereitung auf die Veranstaltung. Mit einem Augenzwinkern räumte die Moderatorin, die vor Kurzem über No-Gos bei Männern sprach, mit dem Bild vom mühelosen Glamour auf: "Auch ich wache morgens nicht auf und sehe direkt aus wie auf dem roten Teppich!"

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Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

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Getty Images Sylvie Meis im März 2024 in West Hollywood

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Imago Sylvie Meis beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026