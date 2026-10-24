Sarah Palin nimmt Abschied von Partner Ron Duguay

Sarah Palin (62) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihr langjähriger Partner Ron Duguay (†69) ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Der frühere NHL-Profi, der vor allem als Star der New York Rangers bekannt wurde, erlag einer Krebserkrankung. Laut dem Magazin People war bei dem einstigen Eishockeyspieler Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden. Später hatte sich die Krankheit auch in weitere Bereiche seines Körpers ausgebreitet. Die frühere Gouverneurin von Alaska teilte die Todesmeldung, die Rons Tochter Shay Thomas veröffentlicht hatte, in ihrer Instagram-Story und verabschiedete sich dort mit bewegenden Worten von ihrem Partner. "Mit gebrochenem Herzen, aber auch mit tiefem Frieden, weil ich weiß, dass Ron jetzt bei Jesus ist. Er hat so hart gekämpft. Die Liebe endet nie", schrieb die frühere Gouverneurin von Alaska auf der Plattform. Damit erinnerte sie auch an den schweren Kampf, den Ron vor seinem Tod gegen die fortgeschrittene Krankheit geführt hatte.

Auch Shay selbst meldete sich auf Instagram zu Wort. Zu einem Foto aus dem Krankenhaus, auf dem sie die Hand ihres Vaters hält, schrieb Rons Tochter: "Wir lieben dich für immer, Dad. Mein Herz ist gebrochen, aber ich weiß, dass Jesus dich jetzt hat. Bis wir uns wiedersehen." In den vergangenen Monaten hatte sie ihre Follower regelmäßig über den Gesundheitszustand des früheren Sportlers informiert. Im Februar starteten sie und ihre Schwester Amber laut People einen Spendenaufruf für ihn. Auch sein früherer Verein würdigte Ron in den sozialen Medien. Die New York Rangers erinnerten daran, wie der Publikumsliebling die Zuschauer im Madison Square Garden mit seinem unverwechselbaren Laufstil und seinen wehenden Haaren begeisterte. Durch Können, Hartnäckigkeit und Charisma habe er sich die Bewunderung der New Yorker verdient.

Ron und Sarah hatten ihre Beziehung im Jahr 2022 öffentlich gemacht. Zuvor war die Politikerin rund drei Jahrzehnte mit Todd Palin verheiratet gewesen. Die beiden ließen sich Anfang 2020 scheiden und haben fünf gemeinsame Kinder. Auch der Eishockeyspieler blickte auf ein bewegtes Liebesleben zurück. Zunächst war er mit Robin Bobo verheiratet, mit der er zwei Kinder bekam. Später gab Ron dem Model Kim Alexis (66) das Jawort, mit der er einen weiteren Sohn bekam. Diese Ehe wurde 2016 geschieden. In den darauffolgenden Jahren fand der frühere Rangers-Star mit Sarah ein neues Liebesglück. Nach dem öffentlichen Bekanntwerden ihrer Beziehung traten die beiden als Paar in Erscheinung. Nun trauert die ehemalige Gouverneurin gemeinsam mit Rons Kindern und seinen früheren Wegbegleitern um den verstorbenen Sportler.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ron Duguay und Sarah Palin in Alaska, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs__shay Ron Duguays Tochter Shay Thomas an seinem Krankenbett

Anzeige Anzeige

Imago NHL-Star Ron Duguay, 2011