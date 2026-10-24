Locken weg: Cornelia Gröschel flasht mit völlig neuer Frisur

Cornelia Gröschel (38) hat sich von ihrem Markenzeichen getrennt: Die blonden, schulterlangen Locken der Schauspielerin sind Geschichte. Auf Instagram zeigt sie sich jetzt mit deutlich kürzeren und glatten Haaren – geschnitten als Long Bob. Der Unterschied zu ihrem gewohnten Look ist dabei kaum zu übersehen. Zu dem Foto, das die Dresdner Tatort-Darstellerin mit ihrer neuen Frisur zeigt, findet sie nur wenige, dafür deutliche Worte: "Das habe ich gebraucht." Zugleich richtet Cornelia persönliche Worte an ihren Friseur. Sie bedankt sich bei ihm dafür, "dass du mich zumindest für ein paar Stunden gut fühlen lassen hast". Was genau hinter dieser nachdenklichen Formulierung steckt, erklärt sie in ihrem Beitrag nicht näher. Im Mittelpunkt steht stattdessen das Ergebnis ihres Friseurbesuchs: Die langen Locken sind vorerst Geschichte.

Wer Cornelia in den kommenden "Tatort"-Folgen aus Dresden mit dem frischen Schnitt sehen möchte, braucht allerdings Geduld. In den nächsten drei Episoden ermittelt sie noch mit den langen Locken. Der Grund dafür ist simpel: Die Krimis wurden bereits abgedreht, bevor sich die Schauspielerin zu ihrer Typveränderung entschied. Zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung liegt bei dem Sonntagabendformat in der Regel ein großer zeitlicher Vorlauf. Die neuen Fälle tragen derzeit die Arbeitstitel "Das, was du zurücklässt", "Löschen" und "Durch deine Augen". Die erstgenannte Folge soll noch im Laufe des Jahres 2026 ausgestrahlt werden. Wann die beiden weiteren Episoden im Fernsehen laufen, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Ob Cornelias neue Frisur später auch in ihre Rolle einfließen wird, ist bislang ebenfalls nicht bekannt.

Im Dresdner "Tatort" schlüpft Cornelia weiterhin in die Rolle der Kommissarin Leonie Winkler. An ihrer Seite ermittelt Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel, gespielt von Martin Brambach (58). In den neuen Folgen bekommt das Team zudem Verstärkung: Lilja van der Zwaag gehört als Kommissaranwärterin Milla Brandis zur Dresdner Truppe. Ihre blonden Locken waren über viele Jahre hinweg das optische Erkennungszeichen der Schauspielerin – sowohl auf dem roten Teppich als auch vor der Kamera. Während die Zuschauer Cornelia in den bereits produzierten Fällen also noch mit langen Locken erleben, zeigt sie sich privat schon mit ihrem glatten Long Bob. Ihre optische Veränderung fand erst nach Abschluss der Dreharbeiten zu diesen drei Ausgaben statt.

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IMAGO / Eventpress Cornelia Gröschel auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2024

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Instagram / corneliagroeschel Cornelia Gröschel, Oktober 2026

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MDR / MadeFor / Steffen Junghans Cornelia Gröschel, Yassin Trabelsi und Martin Brambach im "Tatort"

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