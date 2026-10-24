Patrick Romer feiert drei Jahre Liebe mit seiner Annelie

Für Patrick Romer (30) und seine Freundin Annelie Henze steht ein besonderer Tag im Kalender: Das Paar feiert seinen dritten Jahrestag. Zu diesem Anlass widmet der Realitystar seiner Partnerin in gleich zwei Instagram-Storys einen romantischen Rückblick und teilt zahlreiche private Aufnahmen aus den vergangenen drei Jahren. In den Montagen sind sowohl festliche Anlässe als auch vertraute Momente zu sehen: Die beiden posieren elegant gekleidet unter einem Blumenbogen, kuscheln vor winterlicher Bergkulisse, sitzen gemeinsam auf einem Pferd und tanzen vor einem Haus am Wasser. Dabei erinnert Patrick nicht nur an die besonders schönen Erlebnisse. Auch die Höhen und Tiefen, die sie als Paar bewältigt haben, gehören für ihn zu ihrer Liebesgeschichte. Seine Gefühle für Annelie bringt er in der Story mit einem eindeutigen Versprechen zum Ausdruck: "Und ich würde mich immer wieder für dich entscheiden."

Zwischen den glamourösen Paarbildern finden sich auch Einblicke in den ganz normalen Alltag der beiden. So sind etwa ein Umzug samt Gepäck, Patrick beim Staubsaugen und beim Streicheln eines kleinen Hundes auf einer Weide zu sehen. Weitere Ausschnitte zeigen Annelie bei einer innigen Umarmung im Freien, das Paar bei einem Essen auf einer Terrasse und den Realitystar lächelnd in einem roten Bademantel. In sämtlichen Szenen wirken die beiden vertraut, ausgelassen und glücklich. Zu der emotionalen Zusammenstellung schreibt Patrick im Netz: "Wie schnell die Zeit vergeht... Drei Jahre voller Liebe, Erinnerungen, Höhen und Tiefen und unvergesslicher Momente. Und ich würde mich immer wieder für dich entscheiden. Auf viele weitere gemeinsame Jahre!" In einer zweiten Story gratuliert Patrick seiner Partnerin noch einmal zum dreijährigen Beziehungsjubiläum. In dem zugehörigen Clip fällt allerdings nur ein einziges Wort: Liebevoll spricht er Annelie darin mit "Liebling" an.

Die Beziehung der beiden war zuletzt auch wegen ihrer Zukunftspläne Gesprächsthema. Noch vor rund einem halben Jahr trug Annelie keinen Verlobungsring am Finger, obwohl sie sich laut Patrick schon länger einen Heiratsantrag wünschte. Patrick hatte damals offen im KUKKSI-Interview zugegeben, dass Annelie schon länger auf die große Frage hoffte. Der Realitystar wollte diesen Schritt jedoch nicht überstürzen. Ein Antrag sollte für ihn nicht "zwischen Tür und Angel" passieren, sondern groß und romantisch werden. Zunächst hatte für die beiden ohnehin ihr gemeinsamer Alltag im Vordergrund gestanden. Nach Patricks Zeit im Dschungelcamp waren sie zusammengezogen und wollten ihre neue Wohnung genießen. Gleichzeitig hielten ihn die Arbeit auf dem Hof und zahlreiche neue TV-Anfragen auf Trab. Auch deshalb hatte Patrick mit dem Antrag noch gewartet.

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW im Hofbräu Wirtshaus, Berlin, 20.03.2026

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Instagram / annelie_henze Annelie Henze und Patrick Romer im Dezember 2024