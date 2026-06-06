Nach Tod der Schwester: Holly Hagan ist erneut Mama geworden

Freudige Neuigkeiten von Holly Hagan (33): Die Geordie Shore-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jacob Blyth durfte sie ihre Tochter auf der Welt willkommen heißen. Das Paar verkündete die Geburt kürzlich in einem gemeinsamen Instagram-Post – und feierte zugleich seinen Hochzeitstag. "Was für eine besondere Woche. Ich bin so dankbar für unser kleines Familienglück. Ich liebe dich so sehr", schrieb Jacob zu dem Beitrag. Dazu teilte das Paar ein Video, das die frischgebackenen Eltern mit ihrem Neugeborenen im Krankenhaus zeigt.

"Neun Jahre zusammen, vier Jahre verheiratet – was für eine Woche für uns. Alpha-Jax' Geburtstag, die Geburt unseres kleinen Mädchens und unser Hochzeitstag", schrieb Jacob außerdem. Weiter erklärte er: "Danke, dass du mir eines der größten Geschenke gemacht hast, das man sich wünschen kann – eine Tochter. Das Gefühl von gestern wird mich mein Leben lang begleiten." Auch Hollys "Geordie Shore"-Kolleginnen Charlotte Crosby (36) und Chloe Ferry (30) gratulierten dem Paar öffentlich. "Ich bin jetzt schon so vernarrt in sie – ein wunderschönes kleines Mädchen", schwärmte Charlotte.

Die Geburt ihrer kleinen Tochter markiert für Holly ein zutiefst emotionales Kapitel. Als sie ihre Schwangerschaft Ende vergangenen Jahres öffentlich machte, erzählte sie, dass sie die frohe Nachricht noch mit ihrer Schwester Darci teilen konnte, bevor diese im Alter von 19 Jahren verstarb. "Ich bin so glücklich für dich, das hat mich zum Weinen gebracht", schrieb Darci damals zurück. Nach dem Tod der Schwester im Oktober 2025 hatte Holly öffentlich von ihrem Schmerz berichtet und erklärt, sie sei "traumatisiert" nach dem Verlust. Mit ihrem Sohn Alpha-Jax und dem Neugeborenen ist die Familie nun um ein weiteres Mitglied gewachsen.

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Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / blythy9 Holly Hagan, Jacob Blyth und ihr Tochter, Juni 2026

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Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, ihr Mann Jacob Blyth und Sohn Alpha-Jax, Dezember 2025