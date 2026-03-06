Augeninfektion: Holly Hagans Sohn Alpha-Jax musste in Klinik

Ein beunruhigender Moment für Holly Hagan (33): Die Reality-TV-Bekanntheit musste mit ihrem Sohn Alpha-Jax ins Krankenhaus, nachdem das rechte Auge des Zweijährigen plötzlich stark angeschwollen war. Auf Instagram teilt die Influencerin ein Foto, das den kleinen Jungen mit deutlich geschwollener Augenpartie zeigt. Zunächst habe sie nur an eine harmlose Bindehautentzündung gedacht, wie sie ihren Followern erklärt: "Er hatte keine anderen Symptome, war sonst völlig normal." Doch der Besuch beim Arzt brachte eine deutlich ernstere Diagnose ans Licht, wie sie nun gegenüber ihren Fans schildert.

In ihrer Story erklärt Holly, dass sie zunächst den Rat bekommen habe, in die Apotheke zu gehen. Doch dort habe man sie wieder zurück zum Arzt geschickt, da der Junge kein typisches Sekret im Auge hatte. Die ehemalige Geordie Shore-Bewohnerin schildert: Sie habe vermutet, ihr Sohn habe sein Auge nur gereizt und sich vielleicht eine kleine Infektion zugezogen. Der Arzt stellte dann jedoch periorbitale Zellulitis fest – eine bakterielle Entzündung des Augenlids und des Bereichs um das Auge. Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS müsse so eine Infektion schnell behandelt werden, meist mit Antibiotika, um Komplikationen zu vermeiden.

In ihren weiteren Instagram-Posts richtet Holly sich eindringlich an andere Eltern. Sie schreibt: "Wenn das Auge eures Kindes oder sogar euer eigenes so aussieht, müsst ihr euch dringend medizinische Hilfe holen." Viele Mütter und Väter hätten ihr daraufhin geschrieben, dass sie mit ähnlichen Symptomen zunächst abgewartet hätten und am Ende doch im Krankenhaus gelandet seien, weil sich die Entzündung ausgebreitet habe. Die werdende Zweifach-Mama betont jedoch, dass es ihrem Kleinen dank der Medikamente inzwischen deutlich besser gehe: "Sein Auge ist heute viel besser und scheint sich nicht zu verschlechtern."

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrem Sohn Alpha-Jax, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, ihr Mann Jacob Blyth und Sohn Alpha-Jax, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrem Sohn Alpha-Jax, Dezember 2025