Kontakt zu Germain Wolf: Fans sorgen sich um AYTO-VIP-Alexa

Bei den Fans von Alexandra Leonhard schrillen die Alarmglocken! Grund dafür ist der Kontakt, den der Realitystar auch nach den Dreharbeiten zu Are You The One – Reality Stars in Love weiterhin zu Germain Wolf (25) pflegt. Beim großen Wiedersehen stellte Alexa jedoch klar, dass aus ihnen nach den Dreharbeiten kein festes Paar geworden ist. Ganz abgebrochen haben sie ihre Verbindung trotzdem nicht. Die TV-Bekanntheiten tauschen sich nach wie vor regelmäßig aus. Ihr Verhältnis bleibe dabei locker und unverbindlich: Genau diese Konstellation stößt bei zahlreichen Zuschauern auf Skepsis. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Datingshow wurde ein Ausschnitt dieser Wiedersehensszenen veröffentlicht. Unter dem Clip häufen sich seitdem die besorgten Reaktionen der Zuschauer. Darin äußern einige Nutzer die Befürchtung, dass Alexa der fortgesetzte Kontakt nicht guttun könnte.

Besonders deutlich wurde ein User, der sich direkt an die Realitybekanntheit richtete: "Du hast etwas so viel Besseres verdient, tu dir das nicht an!" Andere glauben, in Alexas Auftreten beim Wiedersehen eine Veränderung zu erkennen. So heißt es unter dem Beitrag etwa: "Sie sieht aus, als ob er ihr jegliche Energie entzieht." Ein weiterer User schreibt: "Er hat sie gebrochen und man sieht es ihr an." Auch der Kommentar "Er hat ihr ihr Strahlen genommen" findet sich unter dem Clip. Wieder andere raten der Blondine schlicht zum Rückzug und schreiben: "Renn, so schnell du kannst..." Für Germain selbst finden die Zuschauer ebenfalls klare Worte – er sei "so eine Red Flag", urteilt ein Nutzer unter dem Beitrag der Datingshow.

Alexandra und Germain waren nicht die Einzigen, bei denen es in der sechsten VIP-Staffel geknistert hatte. In der Villa waren zwischen verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten Küsse und Annäherungen entstanden. Zudem bestand bei einigen die Hoffnung, in der Datingshow ein mögliches Perfect Match gefunden zu haben. Beim großen Wiedersehen zeigte sich allerdings, dass mehrere dieser Konstellationen die Zeit nach Drehschluss nicht überstanden hatten. Auch Alexa und Germain gingen letztlich nicht als festes Paar aus der gemeinsamen TV-Zeit hervor. Anders als bei vollständig abgebrochenen Verbindungen blieb zwischen ihnen allerdings ein regelmäßiger Austausch bestehen. Dieser Kontakt ist nach Alexas Schilderung weiterhin unverbindlich. Wie es zwischen den beiden weitergeht, ließen sie bei der Reunion offen.

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RTL / Katya Bulgakova, RTL / Katya Bulgakova Collage: Germain Wolf, Alexandra Leonhard

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Instagram / alexandra.leonhard Alexandra Leonhard, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / germain_e Germain Wolf im Urlaub