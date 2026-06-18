So lang brauchte Marco Cerullo, um mit TV Geld zu verdienen

Marco Cerullo (37) musste jahrelang warten, bis er mit seiner TV-Karriere tatsächlich Geld verdiente. Das verriet der Realitystar jetzt im Promiflash-Interview. Der Ballermannsänger startete 2015 seine Karriere vor der Kamera, doch erst Ende 2017, Anfang 2018 floss erstmals wirklich Geld. "Im Fernsehen, ich hab drei Jahre gebraucht, bis ich damit Geld verdient habe. Drei Jahre habe ich gebraucht", erklärt er offen. Der Weg dorthin war alles andere als ein Selbstläufer.

Den entscheidenden Durchbruch brachte ihm schließlich eine Rolle in der Serie "Krass Schule". "Da konnte ich davon leben. Und dann kam der Weg danach", so Marco im Promiflash-Interview. Bis es so weit war, schlug er sich mit Kellnern und anderen Jobs durch – und ließ seinen eigentlichen Beruf dafür hinter sich. "Anfangs habe ich gekellnert. Ich hab keine Ahnung, was alles gemacht. Ich habe meinen Job damals an den Nagel gehängt", erklärt er. Als ausgebildeter Autolackiermeister hatte er einen soliden Beruf, entschied sich aber bewusst für das Risiko. "Das ist ein Prozess. Du bist nicht von heute auf morgen bekannt", betont er.

Bekannt wurde Marco ursprünglich durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Die Bachelorette. Seit einiger Zeit versucht er sich nun zusätzlich als Ballermann-Musiker – und zieht dabei Parallelen zu seinem TV-Einstieg: Auch dort brauche es Zeit und vor allem den richtigen Hit, um durchzustarten. "Das muss sich erst mal entwickeln. Ich brauche erst mal einen Hit demnächst. Das wird jetzt hoffentlich demnächst passieren. Und dann läuft das", gibt er sich im Gespräch mit Promiflash zuversichtlich.

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Imago Marco Cerullo bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena Leverkusen

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IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Oktober 2025

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025