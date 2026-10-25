Patrice Aminatis größter Wunsch: Für Tochter Charly leben

Patrice Aminati (31) gewährt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben: In einer neuen Psychologiereihe vom ZDF spricht sie mit Moderator und Psychologe Leon Windscheid über das, was sie angesichts ihrer Krebserkrankung am meisten bewegt. Für das Gespräch setzen sich die beiden in einen Retrocamper und fahren zu einer abgelegenen Kapelle, die für Patrice zu einem besonderen Ort der inneren Ruhe geworden ist. Genau dort äußert die Ehefrau von Daniel Aminati (53) ihren größten Wunsch: Sie möchte mindestens 14 weitere Jahre leben, um den 18. Geburtstag ihrer Tochter Charly Malika miterleben zu können. Für dieses Ziel mobilisiere sie jeden Tag aufs Neue ihre Kräfte. Von medizinischen Prognosen will sie sich dabei nicht verunsichern lassen.

Dass Ärzte mit ihren Einschätzungen nicht immer richtig liegen, hat Patrice am eigenen Leib erlebt: Ein Mediziner sagte ihr einst voraus, dass sie Weihnachten 2025 nicht mehr erleben werde. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet. Ihr Leitsatz lautet deshalb, wie sie im ZDF erklärt: "Glaube der Diagnose, aber nicht der Prognose." Sie wolle die Patientin sein, die länger mit dem Krebs lebt, als ihre behandelnden Ärzte es für möglich gehalten haben. Die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit habe ihr zudem einen tiefen Zugang zum Glauben eröffnet. Seit ihrer schweren Diagnose seien ihr Mahlzeiten mit der Familie und engen Freunden deutlich mehr wert als materielle Dinge. Eine klassische Bucketlist mit extravaganten Reisen oder spektakulären Abenteuern hat die Influencerin deswegen nicht. Stattdessen trägt sie nach eigener Aussage mehr als 1.000 kleine Wünsche und Alltagsmomente im Herzen.

Patrice ist an schwarzem Hautkrebs erkrankt und teilt mit ihrer Community regelmäßig auch die Seiten ihrer Erkrankung, die körperlich und emotional besonders belastend sind. Erst vor wenigen Tagen meldete sie sich mitten in der Nacht auf Instagram zu Wort, aufgrund starker Nebenwirkungen ihrer Behandlung. Solche Momente gehören für sie seit der Diagnose mittlerweile zum Alltag – entsprechend offen spricht sie darüber, wie sehr die Therapie an ihren Kräften zehrt. Den Blick richtet die Mutter einer Tochter trotzdem nach vorne: auf gemeinsame Zeit mit Charly Malika und auf die vielen kleinen Erlebnisse im Kreis ihrer Familie und ihrer Freunde. Die Episode mit allen Inhalten steht ab Montag, dem 2. November 2026, im Streamingportal des ZDF bereit.

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025

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Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati