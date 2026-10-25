"The Power"-Joey und Marc verhindern Dorfbrand in Thailand

Meterhohe Flammen, eine verzweifelte Bewohnerin und zwei Realitystars, die kurzerhand zu Helfern werden: Joey Heindle (33) und Marc Terenzi (48) haben in Thailand einen Hausbrand gelöscht. Nach den Dreharbeiten für die Joyn-Realityshow The Power verbrachten die beiden ehemaligen Dschungelkönige noch eine Urlaubswoche in dem Land. Wie sie gegenüber Bild berichteten, fuhren sie eines Abends mit einem Hotelmitarbeiter durch ein Dorf, als sie Flammen an einem Gebäude bemerkten. Rund drei Meter hoch schlugen die Flammen, davor stand eine Frau, die vollkommen aufgelöst war. Für Joey und Marc war sofort klar, dass sie helfen mussten. Sie ließen anhalten, beruhigten die Frau und rückten dem Feuer gemeinsam zu Leibe. Nach etwa einer Stunde war der Brand tatsächlich gelöscht. Damit verhinderten sie laut ihrem Bericht auch, dass die Flammen auf weitere Häuser des Dorfes übergriffen.

Bei dem spontanen Einsatz teilten sich die beiden die Arbeit auf. Joey schloss auf einem benachbarten Grundstück einen Gartenschlauch an und richtete den Wasserstrahl auf den Eingangsbereich. Marc füllte parallel Eimer mit Wasser und besprühte die Außenwände. Denn längst stand nicht nur das Bauernhaus in Brand. Auch die davor liegende Wiese sowie ein Baum hatten bereits Feuer gefangen. "Es war eine einzige Flammenhölle! Auch die Wiese vor dem Haus und ein Baum brannten", schilderten die beiden ihren dramatischen Einsatz gegenüber Bild. Zeitweise hätten sie selbst daran gezweifelt, das Feuer unter Kontrolle bringen zu können. "Wir standen total unter Adrenalin und unter Schock und dachten, wir bekommen es nicht hin. Aber nach einer Stunde hatten wir es tatsächlich geschafft und den Brand gelöscht", erklärten Joey und Marc weiter. Als das Feuer endlich aus war, seien die beiden völlig erschöpft, aber auch erleichtert gewesen. Die Bewohnerin des Hauses bedankte sich unter Tränen bei ihren unerwarteten Rettern.

Ganz unvorbereitet war zumindest einer der beiden nicht: Joey hatte 2020 während der Coronazeit an seinem damaligen Wohnort in der Schweiz eine Grundausbildung zum Feuerwehrmann absolviert. Dieses Wissen half ihm nun dabei, gegen die Flammen vorzugehen. Ganz ohne Blessuren ging die Aktion allerdings nicht aus – der Musiker verbrannte sich einen Zeh. Eine Rauchvergiftung erlitten er und Marc nach eigener Aussage glücklicherweise nicht. "Aber ich hätte mir im Nachhinein auch nie verziehen, wenn wir an dem brennenden Haus einfach vorbeigefahren wären", erklärte Joey gegenüber Bild. Die Bewohnerin zeigte ihre Dankbarkeit anschließend mit einem besonderen Geschenk. Sie überreichte Joey und Marc zwei heilige Holzelefanten. In Thailand gilt der Elefant unter anderem als Symbol für Stärke, Geduld und Glück – und soll vor bösen Geistern schützen.

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Imago Joey Heindle bei der Starnacht aus der Wachau in Rossatz-Rossatzbach

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Imago Marc Eric Terenzi zum Prozessbeginn im Hamburger Haus der Gerichte

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ActionPress / Thüringen Press Joey Heindle im Europark Rust