Michael Schanze findet nach verzweifelter Suche neue Wohnung

Für Michael Schanze (79) gibt es nach Monaten voller Wohnungssorgen nun endlich eine erleichternde Nachricht: Wenige Monate vor dem anstehenden Auszug zum Jahresende hat der Moderator jetzt eine neue Wohnung in München gefunden. Wie die tz berichtet, entdeckte der 79-Jährige das Angebot über das Immobilienportal "Immoscout", ausgerechnet ganz in der Nähe seines bisherigen Zuhauses. Damit kann Michael in seinem vertrauten Umfeld bleiben. Bei der Wohnfläche muss der Entertainer allerdings Abstriche machen: Die neue Wohnung ist kleiner als 100 Quadratmeter und damit deutlich kompakter als sein bisheriges Zuhause.

Dass der Entertainer überhaupt auf Wohnungssuche gehen musste, hat einen simplen Grund: Der Mietvertrag für sein bisheriges Haus wurde gekündigt, weil das Gebäude abgerissen werden soll. Nach 13 Jahren ist er deshalb gezwungen, die Immobilie zu verlassen. Die Suche nach einer passenden Alternative gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Denn wie RTL berichtet, muss der Moderator einige besondere Anforderungen berücksichtigen. Aufgrund einer fortschreitenden Nervenerkrankung kommt eine Wohnung mit vielen Treppen für ihn nicht infrage. Zudem benötigt er als Musicalkomponist ausreichend Platz für mindestens einen Konzertflügel. Ursprünglich suchte er deshalb nach einer Wohnung mit mehr als 100 Quadratmetern und war bereit, dafür bis zu 3.000 Euro Miete im Monat zu zahlen. Für seine neue Bleibe nimmt er nun offenbar auch weniger Wohnfläche in Kauf.

Die langwierige Suche auf dem teuren und hart umkämpften Münchner Wohnungsmarkt hatte Michael Schanze ordentlich zugesetzt. Zwischen Besichtigungen, Anfragen und der Ungewissheit über seinen künftigen Wohnort musste der TV-Star auch noch seinen Alltag weiter meistern. Zuletzt hatte er gegenüber der Neuen Post erklärt, im Notfall sogar in eine Seniorenresidenz ziehen zu wollen. Umso größer dürfte nun die Erleichterung sein, endlich eine passende Wohnung gefunden zu haben und in der Nähe seines bisherigen Zuhauses bleiben zu können.

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Getty Images Michael Schanze, 2015

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Actionpress/ United Archives GmbH Michael Schanze bei der Hitparade 1971

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