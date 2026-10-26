Alkohol als Flucht: Felix Jaehn spricht über seine Krise

Felix Jaehn (32) gehört zu den international gefragtesten DJs aus Deutschland – doch hinter den Auftritten auf den größten Festivalbühnen der Welt verbarg sich eine schwere Krise. Im Interview mit Stern spricht der nonbinäre Musiker, der sich seit 2024 Fee nennt und weiterhin unter dem bekannten Künstlernamen auftritt, nun offen darüber. Vor Auftritten litt Fee teilweise tagelang unter starken psychosomatischen Kopf- und Nackenschmerzen, die Fee ans Bett fesselten und zeitweise völlig außer Gefecht setzten. Am Tag der Show war Fee oft kaum ansprechbar. Auf der Bühne gelang es ihr dennoch, für etwa eine Stunde zu funktionieren – getragen von Adrenalin und Sekt. Doch sobald der Auftritt vorbei war, folgte der nächste körperliche und psychische Einbruch. Rückblickend ordnet der DJ gegenüber dem Magazin ein: "Alkoholkonsum war Flucht und Kompensation für mich." Mit der Zeit habe sich das Gefühl verstärkt, Alkohol zum Performen zu brauchen, so RTL.

Ihren Höhepunkt erreichte die Krise im Sommer 2024, kurz nach einem Auftritt beim Festival Tomorrowland. Fee begab sich daraufhin in professionelle Behandlung – insgesamt sei es zu drei Klinikaufenthalten gekommen, wie der Musikstar dem Magazin Stern erzählte. Schon damals machte Fee die Situation auf Instagram öffentlich und schrieb, lange Zeit verheimlicht zu haben, "dass es mir innerlich nicht gut geht". Erst durch die professionelle Hilfe sei das "Ausmaß des Schmerzes" bewusst geworden, hieß es in dem Beitrag weiter. Der DJ entschied sich schließlich für einen radikalen Schnitt. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als die Bühnenauftritte immer größer und die Festivals zunehmend renommierter wurden.

Anfang 2025 begann für Fee dann ein langsamer Neuanfang. Der Musikstar fand ein Zuhause in Berlin, traf sich wieder mit Freunden, nahm Tanzunterricht und fing auch an zu daten. "Ich habe mir Schritt für Schritt mein Leben zurückgeholt", fasst Fee die Zeit gegenüber dem Stern zusammen. Inzwischen steht auch die Musik wieder im Mittelpunkt: 2026 absolvierte der DJ erneut 15 große internationale Shows – und konnte diese nach eigener Aussage wieder genießen. Auch das Verhältnis zu Alkohol hat sich für Fee grundlegend verändert. Gelegentlich trinke Fee heute ein Glas, etwa auf einer Party und aus eigenem Antrieb. Den aktuellen Umgang mit Alkohol beschreibt der Musikstar selbst als "sehr gesund". Unter dem Namen Felix Jaehn gelang Fee ab 2015 mit Hits wie dem Remix von "Cheerleader" der internationale Durchbruch. Bis heute legt Fee unter diesem DJ-Namen auf.

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Getty Images Felix Jaehn, Berlin 2023

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Getty Images Felix Jaehn, 2020

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Instagram / felixjaehn Felix Jaehn, DJ