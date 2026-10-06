Heidi und Leni Klum zeigen sich wieder gemeinsam in Dessous

Heidi Klum (53) und ihre Tochter Leni Klum (22) haben sich für die neueste Werbeoffensive des italienischen Wäschelabels Intimissimi erneut gemeinsam entblättert. In dem jüngst per Instagram geteilten Clip präsentiert sich die familiäre Speerspitze in gewohnt knapper Stoffauswahl: Während die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin in einem weißen, tief ausgeschnittenen Wickeloberteil samt farblich abgestimmtem Stringtanga posiert, mimt die 22-jährige Leni den dunklen Gegenpart im hautengen schwarzen Spitzentop. Das Hauptaugenmerk der Inszenierung liegt dabei auf den neuen Ausführungen der hauseigenen Feinstrickkollektion, die Heidi in bekannter Influencermanier direkt an ihre Millionen Follower im Netz vermarktet.

Das erneute Posieren im Mutter-Tochter-Doppelpack reiht sich nahtlos in eine mittlerweile fest etablierte Serie gemeinsamer Fotoshootings ein. Bereits bei ihrem ersten gemeinsamen Aufschlag für die Unterwäschemarke im Jahr 2022 hatte die freizügige Familieninszenierung für verlässliche Schockwellen, hochgezogene Augenbrauen und lautstarke Kritik in den sozialen Netzwerken gesorgt. Weder Heidi noch Leni ließen sich von der anhaltenden Kritik irritieren und verlängerten die Zusammenarbeit in den Folgejahren konsequent. Die Moraldebatte um ihr gemeinsames Auftreten im Stringtanga bügelte Heidi bereits im letzten Jahr gewohnt souverän ab. "Viele Leute sagen: 'Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Mutter und Tochter das zusammen machen.' Aber für uns? Ich bin stolz auf meine Tochter. Für sie ist das mit mir so in Ordnung", stellte die 51-Jährige im Gespräch mit People klar.

Den durchweg ungezwungenen Umgang mit knappen Bekleidungsstücken führt Heidi vor allem auf das Klima im eigenen Hausstand zurück, in dem Freizügigkeit schlicht nie als Anlass zur Empörung interpretiert werde. "Ich bin mit meinem Körper schon immer sehr offen umgegangen. Wenn ich mich im Garten sonne, trage ich vielleicht kein Oberteil. Ich bin Europäerin. Meine Kinder kennen mich gar nicht anders", erläuterte Heidi ihren entspannten Freikörperkultur-Ansatz weiter. Leni ist die älteste Tochter der Laufstegikone und stammt aus deren früherer Beziehung mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore (76). Aus der darauffolgenden Ehe mit dem britischen Musiker Seal (63) gingen zudem die Söhne Henry (21) und Johan (19) sowie Tochter Lou (16) hervor. Seit 2019 ist Heidi glücklich mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (37) verheiratet.

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Getty Images Leni und Heidi Klum, August 2025

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Imago Leni Klum und Heidi Klum bei der Ankunft zur RTL-Show HeidiFest by Heidi Klum im Hofbräuhaus, München, 17.09.2026

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ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024