Priscilla Presley spricht über Lisa Maries Ehe mit Michael

Priscilla Presley (80) berichtet in ihren neuen Memoiren "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" offen über die kurzlebige Ehe ihrer verstorbenen Tochter Lisa Marie Presley (†54) mit Michael Jackson (†50). Die Ex-Frau von Elvis Presley (†42) schreibt, dass sie schockiert war, als Lisa Marie in den 1990er Jahren die Hochzeit mit dem King of Pop ankündigte, und enthüllt, dass sie die Absichten des Popstars von Anfang an infrage stellte. "Ich wusste in meinem Inneren, dass Michael nicht Lisa Marie heiratete, sondern die Presley-Dynastie", schreibt Priscilla in ihrem Buch.

In der Autobiografie schildert Priscilla zudem, wie Michael während seiner Missbrauchsvorwürfe Kontakt zu Lisa Marie suchte, die ihn als unschuldig verteidigte. Sie beschreibt den Popstar als manipulativ und ist überzeugt, dass seine Beziehung zu Lisa Marie auch dazu diente, sein öffentliches Image in dieser schwierigen Zeit aufzupolieren. Auch Michaels Verhalten bei Familienfeiern hinterließ bei Priscilla einen distanzierten Eindruck, da er es vorzog, Zeit mit Kindern zu verbringen, statt mit Erwachsenen. Zwei Jahre nach der Hochzeit ging die Ehe in die Brüche – ein Moment, den Priscilla mit Erleichterung aufnahm. "Ich konnte praktisch hören, wie Elvis erleichtert aufatmete", schreibt sie.

Bereits posthum erschienene Memoiren von Lisa Marie, basierend auf von ihrer Tochter Riley Keough (36) zusammengestellten Aufzeichnungen, hatten ebenfalls intime Details ihrer Beziehung zu Michael offenbart. Darin berichtete Lisa Marie, dass Michael zu Beginn ihrer Beziehung behauptete, er sei noch Jungfrau, und dass er den ersten Schritt in Richtung Intimität gemacht habe. Die Erinnerungen zeichnen ein Bild von einer Ehe, die von Widersprüchen und Unsicherheiten geprägt war. Nach der Scheidung von Michael heiratete Lisa Marie erneut und bekam zwei weitere Kinder, während Michael mit Debbie Rowe (66) zwei Kinder bekam und später durch eine Leihmutter ein weiteres Kind empfing.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Juni 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson, August 1994

Anzeige Anzeige

Instagram / thejacksons Lisa Marie Presley und Michael Jackson